Selena'nın Selin'i Cansu Demirci yıllardır kayıptı, son haline bakın! Güzelliğiyle parmak ısırtıyor...

Bir döneme damgasını vuran Selena dizisinde Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci, son haliyle hayranlarını şaşırttı. Uzun süredir ekranlarda yer almayan Demirci, güzelliğiyle parmak ısırttı.

2006-2009 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan fantastik kurgu ve komedi türündeki Selena dizisi, farklı konusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Günümüzde de tekrarlarıyla izlenmeye devam eden Selana dizisi; Sinem Kobal, Gizem Güven, Gökhan Keser, Hakan Altıner, Ümit Erdim, Zuhal Topal, Serkan Şenalp ve Cansu Demirci gibi oyuncuları buluşturmuştu.

Birbirinden genç ve yetenekli oyuncuların ilk kez ekran karşısına çıktığı dizi, özellikle çocuk izleyiciler tarafından sevilmişti.

İlginç konusu kadar oyuncu kadrosuyla da beğeni toplayan dizide Sinem Kobal, kötülüklerle savaşan Selena karakterine hayat verdi.

Selena'ya ise iyilik konusunda Selin, Leyla ve Nazlı adlarında üç küçük kız yardımcı oluyordu.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmayan dizinin küçük kızları şimdilerde kocaman birer genç kız oldu.

Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş sosyal medyayı aktif kullanırken dizide Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci, ne sosyal medyada ne de ekranlarda yer aldı.

Nerede olduğu merak konusuydu

Selena dizisinde Selin karkaterine hayat veren genç oyuncu Cansu Demirci, turuncu saçları ve güzelliğiyle izleyicileri kendine hayran bırakmıştı.

Dizinin final yapmasının ardından sırra kadem basan Cansu Demirci'nin, son hali hep merak konusu oldu.

2014 yılından sonra oyunculuğu bırakan Demirci, Portekiz'in Lizbon kentine yerleşti.

St. Georg Avusturya Lisesi'nden mezun olan Demirci, eğitimine yoğunlaştı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.

Bununla da kalmayan genç isim, Almanya'nın Bremen kentindeki Jacobs Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

Son hali ortaya çıktı

Takipçileri ile soru cevap etkinliği yapan Cansu Demirci, "Neden yurt dışında yaşıyorsun?'' sorusuna "Gelecekle ilgili planlarım var" cevabını verdiği görüldü.

Demirci'nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ise yıllar içindeki değişimini gözler önüne serdi

Hayatını eğitim için gittiği Almanya'da sürdüren genç ismin oyunculuk kariyerine dönüp dönmeyeceği henüz bilinmiyor.