Selena'nın yakışıklı Burak hocasıydı! Gökhan Keser, 'değişmeyişi' ile gündemde

Bir dönemler ATV'nin popüler dizisi Selena'da oynayan Gökhan Keser Burak Öğretmen rolünü canlandırmıştı. Şimdilerde Survivor All Star'da yarışan Keser'e "hiç değişmemiş" yorumları geliyor.

2006 yılında yayınlanan Selena'daki "Burak" karakteri ile hayatımıza giren Gökhan Keser, Survivor 2022 All Star kadrosunun da iddialı isimlerinden biri.

Şimdiki haline kıyasla o zamanlar çok genç olmasıyla dikkat çeken Selena dizisinde, Gökhan Keser 19-20 yaşlarındaydı.

Selena sonrasında televizyon ve sinemada hafızalara kazınan başka bir rolü canlandırmamasına rağmen; Gökhan Keser bir dönem müzikle de ilgilenmişti.

Fakat onu yıllar sonra yeniden gündeme getiren şey şüphesiz Survivor yarışmasıydı.

GÖKHAN KESER'İN SON HALİ

Aslen Rize’li olan 34 yaşındaki Gökhan Keser, yıllara meydan okuyan yakışıklılığı ile gündemde. İzleyiciler sıklıkla "hiç değişmemiş, hala aynı yakışıklılıkta" yorumlarında bulunuyor.

İşte Gökhan Keser'in önceki ve şimdiki halleri...