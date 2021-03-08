Selim İleri kimdir? Selim İleri kaç yaşında, nereli? Selim İleri sağlık durumu nasıl?

Türk edebiyatının usta isimlerinden olan Selim İleri, beyin embolisi kaynaklı bir rahatsızlıktan dolayı hastaneye kaldırıldı. Bu haberin ardından Selim İleri'nin hayatı ve sağlık durumu merak edildi.

Türk yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, yüksek tansiyona bağlı olarak beyninde damar tıkanıklığı nedeniyle Başakşehir'de özel bir hastaneye kaldırıldı.

71 yaşındaki İleri'nin tedavisi devam ederken hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Türk edebiyatının önemli yazarları arasında yer alan Selim İleri'nin hayatı ve biyografisi araştırma konusu oldu.

Peki, 2012'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Selim İleri kimdir? Selim İleri kaç yaşında, nereli? İşte, usta yazar Selim İleri'nin hayatı ve biyografisi..

SELİM İLERİ KİMDİR?

30 Nisan 1949 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen ünlü yazar Selim İleri, bilim adamı Profesör Hilmi İleri'nin oğludur.

1968 yılında Atatürk Erkek Lisesi'nden mezun olan İleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ancak mezun olmadan ayrılmıştır.

Henüz 19 yaşındayken ''Cumartesi Yalnızlığı'' adlı ilk öykü kitabını yayımlayan Selim İleri, ilk yazısını da Yeni Ufuklar dergisinde yayımlamıştır.

Selim İleri, 1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ''Devlet Sanatçısı'' unvanına layık görülmüştür.

Romanlarında ve öykülerinde bireyin zengin iç dünyasını başarıyla yansıtabilen usta yazar, ilk eserlerinde bireyler arasındaki iletişimsizlikleri ön plana çıkarmıştır.

Selim İleri seneler boyunca, Cumhuriyet gazetesinin kültür-sanat sayfasında, "Yazı Odası" isimli köşesinde makaleler yazmış ve birçok radyo ve televizyon kanalına program yapmıştır.

TRT 2'de ''Selim İleri'nin Not Defterinden'' diye bir program sunan Selim İleri, Zaman Gazetesi'nin Cumartesi ekinde de yazmıştır.

Radyo ve televizyonlara bir çok program yapan usta yazar, 2008'in yarısında başlayan programı "Selim İleri'nin Not Defterinden"i, TRT-2'de her pazar canlı olarak sunmaktadır.

Ayrıca 2008 yılından beri Zaman Gazetesi'nin Cumartesi ekinde İstanbul'la ilgili yazılar kaleme almıştır.

SELİM İLERİ ÖYKÜLERİ

Cumartesi Yalnızlığı

Bir Denizin Eteklerinde

Pastırma Yazı (kitap)

Dostlukların Son Günü (1978 Sait Faik Hikaye Ödülü)

Eski Defterlerde Solmuş Çiçekler...

Fotoğrafı Sana Gönderiyorum

Kötülük

Son Yaz Akşamı

İlk Gençlik Çağına Öyküler(Derleme)

SELİM İLERİ ROMANLARI