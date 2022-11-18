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    Selim Yalçınkaya cinayatinde ölüler de güler paylaşımı

    Müge Anlı'da gündeme gelen cinayette, çoklu ilişki itirafının ve eski eşinin ölümü sonrasında paylaşım yapan Derya, tüm dikkatleri üzerine çekti.
    • 18.11.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 10:45
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    Selim Yalçınkaya cinayatinde ölüler de güler paylaşımı

    Televizyon ekranlarına her gün yeni bir olayla damga vuran Müge Anlı programı, bir cinayet sonrasında çoklu ilişki itirafıyla dikkat çekti.

    Ankara'da 11 Ağustos'ta başına sert bir cisimle öldürülmüş olarak bulunan 23 yaşındaki bir çocuk babası Selim Yalçınkaya cinayetinde yeni gelişmeler gün yüzüne çıkıyor.

    Çoklu ilişki itirafı

    Eşi Derya Yalçınkaya'nın çoklu ilişki itirafı, ekran başındaki herkesi şoke etmişti.

    Bunun yanı sıra Derya Yalçınkaya, çıkan mühtehcen fotoğrafları kabul ederek kimin çektiğini bilmediğini ifade etmişti.

    Selim Yalçınkaya cinayatinde ölüler de güler paylaşımı #1

    "Ölüler de güler"

    Son günlerde olayla ilgili bir gelişme daha yaşandı.

    Programa katılan Selim Yalçınkaya'nın eski eşi Derya'nın, ihanet yazışmalarının deşifre olmasının ardından Selim'in öldüğü gün "Ölüler de güler" etiketiyle sosyal medya paylaşımları yaptığı ortaya çıktı.

    Selim Yalçınkaya cinayatinde ölüler de güler paylaşımı #2

    Tüm dikkatlar eşi üzerine yoğunlaştı

    Yaşanan yeni gelişmeler sonrasında Selim'in eski eşi, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    Soruşturma devam ediyor

    Tüm gelişmeler sonrasında Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma genişletildi.

    Selim Yalçınkaya cinayatinde ölüler de güler paylaşımı #3


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