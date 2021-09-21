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    Selin Canik Meriç, Kızılay'da İletişim Sorumlusu oldu

    Kızılay İstanbul Büyükşehir İl Başkanlığı Kadın Medya ve İletişim Sorumlusu görevine atanan Selin Canik Meriç, medya ve iletişim çalışmalarını yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2021 - 14:25
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 14:31
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    Selin Canik Meriç, Kızılay'da İletişim Sorumlusu oldu

    Habertürk, 24 ve 360 kanallarında uzun yıllar teknoloji ve bilim editörlüğü ve Teknopark programı sunuculuğu yapan Selin Canik Meriç'e yeni görev…

    KIZILAY’DA İLETİŞİM SORUMLUSU OLDU

    Selin Canik Meriç, Kızılay İstanbul Büyükşehir İl Başkanlığı Kadın Medya ve İletişim Sorumlusu görevine atandı.

    MEDYA VE İLETİŞİMİ YÖNETECEK

    Meriç, Kızılay İstanbul Kadın Kolları'nın medya ve iletişim çalışmalarını yönetecek.

    Selin Canik Meriç, Kızılay da İletişim Sorumlusu oldu #1

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