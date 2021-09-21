Selin Canik Meriç, Kızılay'da İletişim Sorumlusu oldu

Selin Canik Meriç, Kızılay'da İletişim Sorumlusu oldu

Kızılay İstanbul Büyükşehir İl Başkanlığı Kadın Medya ve İletişim Sorumlusu görevine atanan Selin Canik Meriç, medya ve iletişim çalışmalarını yönetecek.

Habertürk, 24 ve 360 kanallarında uzun yıllar teknoloji ve bilim editörlüğü ve Teknopark programı sunuculuğu yapan Selin Canik Meriç'e yeni görev…

KIZILAY’DA İLETİŞİM SORUMLUSU OLDU

Selin Canik Meriç, Kızılay İstanbul Büyükşehir İl Başkanlığı Kadın Medya ve İletişim Sorumlusu görevine atandı.

MEDYA VE İLETİŞİMİ YÖNETECEK

Meriç, Kızılay İstanbul Kadın Kolları'nın medya ve iletişim çalışmalarını yönetecek.