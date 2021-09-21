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- Selin Canik Meriç, Kızılay'da İletişim Sorumlusu oldu
Selin Canik Meriç, Kızılay'da İletişim Sorumlusu oldu
Kızılay İstanbul Büyükşehir İl Başkanlığı Kadın Medya ve İletişim Sorumlusu görevine atanan Selin Canik Meriç, medya ve iletişim çalışmalarını yönetecek.
- Haber Merkezi
- 21.09.2021 - 14:25
- Güncelleme : 21.09.2021 - 14:31
Habertürk, 24 ve 360 kanallarında uzun yıllar teknoloji ve bilim editörlüğü ve Teknopark programı sunuculuğu yapan Selin Canik Meriç'e yeni görev…
KIZILAY’DA İLETİŞİM SORUMLUSU OLDU
Selin Canik Meriç, Kızılay İstanbul Büyükşehir İl Başkanlığı Kadın Medya ve İletişim Sorumlusu görevine atandı.
MEDYA VE İLETİŞİMİ YÖNETECEK
Meriç, Kızılay İstanbul Kadın Kolları'nın medya ve iletişim çalışmalarını yönetecek.