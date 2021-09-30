Selin Ciğerci 'Bir Başka Güzel' ile anlaştı! 'Boşanma reyting içinmiş' dedirtti

Selin Ciğerci 'Bir Başka Güzel' ile anlaştı! 'Boşanma reyting içinmiş' dedirtti

Son günlerde özel hayatıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, Show TV ile anlaştı. Anlaşamnın ardından sosyal medya kullanıcıları, ''Boşanma reyting içinmiş'' yorumlarında bulundu.

2019 yılında nikah masasına oturduğu futbolcu Gökhan Çıra'dan geçtiğimiz haftalarda anlaşmalı olarak boşanan Selin Ciğerci, magazin gündeminden düşmüyor.

İş insanı ve sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ekranlarda olmak için anlaşma yaptı. Ciğerci, Show TV ekranlarında yayınlanan ''Bir Başka Güzel'' adlı moda programıyla el sıkıştı.

JÜRİ ÜYELİĞİ YAPACAK

Esra Eron'un sunumuyla ekranlara gelen programda jüri üyesi olarak yer alacak olan Ciğerci, güzel haberi yaptığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Son dönemlerde Deniz Akkaya'nın hedefinde olan Selin Ciğerci, paylaşımında ''Allah'ım herkese kalbinin ekmeğini yemeyi nasip etsin ben de dahil! Show TV ailesi ile anlaştığım için çok mutlu ve gururluyum. Yolumuz açık olsun hanımlar sizi seviyorum. Hafta içi her gün 12:30'da Show tv ekranlarında sizlerleyim. Ay çok mutluyum sonra uzun uzun konuşuruz.'' ifadelerine yer verdi.

BOŞANMA REYTİNG İÇİN MİYDİ?

Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra'dan boşanmasının hemen akabinde ekranlarda yer alacak olması sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Ciğerci hakkında, ''Boşanma reyting içinmiş'', ''Gerçek bir boşanma olmadığı çok belliydi'' şeklinde yorumlar yapıldı.