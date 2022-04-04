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    Selin Ciğerci, sevgilisi Gökhan Çıra'yı kışladan lüks araçla aldı

    Selin Ciğerci, sevgilisi Gökhan Çıra'yı kışladan lüks araçla aldı

    Selin Ciğerci’nin ikinci kez evlilik teklifi aldığı eski eşi Gökhan Çıra'yı askerlik yaptığı kışladan konvoyla aldığı iddia edildi. Görüntüler sosyal medyaya düşünce inceleme başlatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 09:08
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    Selin Ciğerci ile evlenip boşandığı sevgilisi Gökhan Çıra, bu kez farklı bir şekilde gündemde…

    İddiaya göre sosyal medya fenomeni Ciğerci'nin ikinci kez evlilik teklifi aldığı eski eşi Gökhan Çıra'yı askerlik yaptığı Ankara Mamak'taki birlikten 4 araçtan oluşan konvoyla aldı.

    GÖKHAN ÇIRA YALANLADI

    Kışladan çıkış anı ise bir başka asker yakını tarafından kayda alındı.

    Tepki çeken görüntülerin ardından konunun muhataplarından Gökhan Çıra’dan uzun bir açıklama geldi. Çıra iddiaları yalanlarken, gündeme bomba gibi düşen bu kayıt üzerine harekete geçildi.

    Selin Ciğerci, sevgilisi Gökhan Çıra'yı kışladan lüks araçla aldı VİDEO

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, “Tezkeresini alan bir askerin Mamak'ta görev yaptığı kışladan araç konvoyuyla çıktığına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine derhal inceleme başlatılmıştır.

    “AYKIRI DAVRANIŞTA BULUNANLARLA İLGİLİ GEREĞİ YAPILACAKTIR”

    Her vatan evladının çok değerli ve eşit olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu tür bir davranışın kabul edilmesi asla mümkün değildir. Kuralların ve disiplinin bozulmasına asla müsaade edilmeyen TSK da buna aykırı davranışta bulunanlarla ilgili derhal gereği yapılacaktır.” ifadelerini kullandı.

    Selin Ciğerci, sevgilisi Gökhan Çıra yı kışladan lüks araçla aldı #1

    Selin Ciğerci, sevgilisi Gökhan Çıra yı kışladan lüks araçla aldı #2

    Selin Ciğerci, sevgilisi Gökhan Çıra yı kışladan lüks araçla aldı #3

    Selin Ciğerci, sevgilisi Gökhan Çıra yı kışladan lüks araçla aldı #4

    Selin Ciğerci, sevgilisi Gökhan Çıra yı kışladan lüks araçla aldı #5

    Selin Ciğerci, sevgilisi Gökhan Çıra yı kışladan lüks araçla aldı #6

    Selin Ciğerci, sevgilisi Gökhan Çıra yı kışladan lüks araçla aldı #7


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