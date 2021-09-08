Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor mu? 'Bitmez' denilen aşka nazar değdi...

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor mu? 'Bitmez' denilen aşka nazar değdi...

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın boşanacakları iddia edilirken, "Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor mu?" sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor mu?

2019 yılında futbolcu Gökhan Çıra ile evlenen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin evliliğinde sorunlar olduğu ve boşanacakları iddia edildi.

Daha önce iki kez ayrılık haberi ve ihanet iddiaları ile gündeme gelen çift, sosyal medyadan birlikte çektirdikleri fotoğrafları sildi.

Bu gelişmeler iddiaları güçlendirirken, çiftin hayranları ise "Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor mu? İşte o iddianın detayları...

SELİN CİĞERCİ VE GÖKHAN ÇIRA BOŞANIYOR MU?

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın ayrılık kararı aldığı ve cuma günü Beykoz Adliyesi'nde boşanacağı ileri sürüldü.

Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan çift, suskunluklarını koruyor.

GEÇTİĞİMİZ SENE İHANET İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçtiğimiz sene Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra'nın ihanet gerekçesiyle boşanacağı haberleri gündeme gelmişti.

Ciğerci'nin, sunucu Melisa Emirbayer ile eşinin ilişkisini öğrenince genç kadının evine bıçakla gidip, yüzüne kezzap atmakla tehdit edip, şiddet uyguladığını öne sürülmüştü.

Ciğerci konu hakkında, "Kimseyle uğraşmadım ben. İftira atıyorlar. Biri çıkıyor 'Anne olamayacaksın' diyor, biri 'Cinsiyet değiştirdin' diyor.

Biri, 'Aldatılması normal' deyip, yerden yere vuruyor. Ben ne yapmışım? Herkes kendi ahlakına, geçmişine baksın." demişti.