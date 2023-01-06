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    Selin Şekerci ceketini çıkardı, dekoltesiyle siyahlar içinde süzüldü! 'Seksapalite fışkırıyor'

    Rol aldığı yeni filmin galasında görüntülenen Selin Şekerci, dekolteli tarzıyla parladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 17:00
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 17:12
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    Selin Şekerci ceketini çıkardı, dekoltesiyle siyahlar içinde süzüldü! 'Seksapalite fışkırıyor'

    2005 yılında Körfez Ateşi dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçen Selin Şekerci, Kavak Yelleri gençlik dizisinde canlandırdığı Feyza karakteriyle adını duyurdu.

    2009-2010 yıllarında Melekler Korusun adlı dizide rol alan Şekerci, Kaçak Gelinler dizisinde Şebnem Gürsoy karakteriyle en iyi çıkışını yakaladı.

    Ardından Yeşilçam dizisinde rol alan Selin Şekerci, sempatik tavırları ve güzelliğiyle sevilen oyuncular arasında yer alıyor.

    Son olarak Selçuk Yöntem ile başrolü paylaştığı "Sevda Mecburi İstikamet" filmi vizyona giren Selin Şekerci, galada görüntülendi.

    Dekoltesi damga vurdu

    Siyahlar içinde asaletini öne çıkaran Selin Şekerci, dekolteden de ödün vermedi.

    Göğüs dekolteli ve transparan korse detaylı elbisesiyle görenleri büyüleyen güzel oyuncu, o kareleri Instagram hesabından da paylaştı.

    Kısa sürede binlerce beğeni alan kareler takipçilerini mest etti.

    Selin Şekerci ceketini çıkardı, dekoltesiyle siyahlar içinde süzüldü! Seksapalite fışkırıyor #1

    Selin Şekerci ceketini çıkardı, dekoltesiyle siyahlar içinde süzüldü! Seksapalite fışkırıyor #2

    Selin Şekerci ceketini çıkardı, dekoltesiyle siyahlar içinde süzüldü! Seksapalite fışkırıyor #3


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