Petrol
113.19
2.85%
Euro
17.8272
-2.47%
Dolar
16.8844
-2.70%
Altın
992.35
-2.31%
Borsa
2554
0.43%
Bitcoin
362.623
0.75%
BTXN Coin
7.50
-5.30%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 19 C

    Selin Şekerci'yi bikinili görenlerin aklı tutuldu! 'Kasığındaki dövme gerçek mi'

    Sempatik tavırlarıyla beğeni toplayan oyuncu Selin Şekerci, yaz sezonunu açtı. Bikinili poz veren Şekerci, o kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2022 - 12:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Selin Şekerci'yi bikinili görenlerin aklı tutuldu! 'Kasığındaki dövme gerçek mi'

    Annesi Arap, babası Azerbaycan Türk'ü olan Selin Şekerci, İzmir'de doğup büyüdü.

    Çocuk yaşta merak saldığı tiyatroda yoluna devam edince, İstanbul macerası başladı.

    2005 yılında Körfez Ateşi dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçen Selin Şekerci, Kavak Yelleri gençlik dizisinde canlandırdığı Feyza karakteriyle adını duyurdu.

    2009-2010 yıllarında Melekler Korusun adlı dizide rol alan Şekerci, Kaçak Gelinler dizisinde Şebnem Gürsoy karakteriyle en iyi çıkışını yakaladı.

    Son alarak Yeşilçam dizisinde rol alan Selin Şekerci, sempatik tavırları ve güzelliğiyle sevilen oyuncular arasında yer alıyor.

    Selin Şekerci'den tatil pozları

    33 yaşındaki Selin Şekerci, sosyal medyayı da aktif kullanan isimlerden. Instagram'da 2 milyon takipçisi olan Şekerci'nin her pozuna binlerce beğeni geliyor.

    Tatile çıkan ünlü oyuncu, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı. Şekerci'nin kasık bölgesinde görünen dövmesi, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

    Fit görüntüsüyle dikkat çeken Selin Şekerci'ye "Ateş ediyorsun", "Bu güzellik fazla", "Kelimeler kifayetsiz", "Aşk kadın" yorumları geldi.

    Selin Şekerci yi bikinili görenlerin aklı tutuldu! Kasığındaki dövme gerçek mi #1

    Selin Şekerci yi bikinili görenlerin aklı tutuldu! Kasığındaki dövme gerçek mi #2

    Selin Şekerci yi bikinili görenlerin aklı tutuldu! Kasığındaki dövme gerçek mi #3


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Zamanını tamamlayan rüzgar türbinleri geri dönüştürülüyor
    Ekonomi

    Zamanını tamamlayan rüzgar türbinleri geri dönüştürülüyor

    Muhalefete orman yangını tepkisi
    Gündem

    Muhalefete orman yangını tepkisi

    Görüş Bildir