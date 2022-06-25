Selin Şekerci'yi bikinili görenlerin aklı tutuldu! 'Kasığındaki dövme gerçek mi'

Sempatik tavırlarıyla beğeni toplayan oyuncu Selin Şekerci, yaz sezonunu açtı. Bikinili poz veren Şekerci, o kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Annesi Arap, babası Azerbaycan Türk'ü olan Selin Şekerci, İzmir'de doğup büyüdü.

Çocuk yaşta merak saldığı tiyatroda yoluna devam edince, İstanbul macerası başladı.

2005 yılında Körfez Ateşi dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçen Selin Şekerci, Kavak Yelleri gençlik dizisinde canlandırdığı Feyza karakteriyle adını duyurdu.

2009-2010 yıllarında Melekler Korusun adlı dizide rol alan Şekerci, Kaçak Gelinler dizisinde Şebnem Gürsoy karakteriyle en iyi çıkışını yakaladı.

Son alarak Yeşilçam dizisinde rol alan Selin Şekerci, sempatik tavırları ve güzelliğiyle sevilen oyuncular arasında yer alıyor.

Selin Şekerci'den tatil pozları

33 yaşındaki Selin Şekerci, sosyal medyayı da aktif kullanan isimlerden. Instagram'da 2 milyon takipçisi olan Şekerci'nin her pozuna binlerce beğeni geliyor.

Tatile çıkan ünlü oyuncu, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı. Şekerci'nin kasık bölgesinde görünen dövmesi, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Fit görüntüsüyle dikkat çeken Selin Şekerci'ye "Ateş ediyorsun", "Bu güzellik fazla", "Kelimeler kifayetsiz", "Aşk kadın" yorumları geldi.