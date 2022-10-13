Selin Yağcıoğlu mini elbisesi ile şov yaptı! "Harikasın, tanışalım mı?"

Selin Yağcıoğlu mini elbisesi ile şov yaptı! "Harikasın, tanışalım mı?"

Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, sonbahar havasına uygun giydiği çizmeleri ve mini elbisesi ile hayranlarının gönlünü fethetti.

15 Kasım 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Selin Yağcıoğlu, Youtube üzerinden yaptığı makyaj videoları ile tanınmaya başladı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan güzel isim, çeşitli kanallarda spor spikerliği de yaptı.

Ancak en büyük ününü sosyal medya sayesinde kazanan ve Su adında bir kızı olan Yağcıoğlu, uzun zamandır Berk Atan ile birlikte.

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Taner'e hayat veren ve geniş çapta tanınan Berk Atan, ayrıl barış ilişkisi ile gündemden düşmüyor.

Evlenecekleri konuşulan ancak sık sık ayrılan ikili hayranlarının radarında olurken, Selin Yağcıoğlu ise paylaşımlarıyla da beğeniliyor.

Instagram üzerinde yaptığı paylaşımlarla ve anneliği ile beğeni toplayan güzel isim, mini elbisesi ile olay oldu.

Selin Yağcıoğlu güzelliği

Yeşil tonlarında bir elbise tercih eden Selin Yağcıoğlu, süper minisinin altına beyaz çizme giydi. Binlerce beğeni alan paylaşıma, övgü dolu yorumlar yapıldı.

Selin Yağcıoğlu'nun paylaşımını beğenen binlerce hayranı, kalp emojileri koymayı ihmal etmedi.

Bir çocuk annesi olmasına rağmen formu ile göz dolduran Yağcıoğlu, paylaşımlarıyla da moda alanında adından söz ettiriyor.

Sosyal medya üzerinden reklam anlaşmaları yapan ve sosyetik isimlerle takılan Yağcıoğlu, Berk Atan ile olan ilişkisi nedeniyle magazin gündeminden de düşmüyor.

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