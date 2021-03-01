Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye Taşkın karakterine hayat veren Selin Yeninci yoğun bakıma kaldırıldı. Başarılı oyuncu Selin Yeninci’nin sağlık durumu merak konusu oldu.

ATV'nin severek izlenilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci, koronavirüse yakalandı.

Durumu kısa sürede ağırlaşan Yeninci'nin yoğun bakıma kaldırılmasının ardından sağlık durumu merak konusu oldu.

Vatandaşlar, arama motorları üzerinden ''Selin Yeninci kimdir? Selin Yeninci'nin sağlık durumu nasıl?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Selin Yeninci kimdir? Selin Yeninci kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?

SELİN YENİNCİ SAĞLIK DURUMU NASIL?

ATV ekranlarının en sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterini canlandıran Saniye Yeninci, koronavirüs testi yaptırdı ve korona pozitif olduğunu öğrendi.

Çekimler için Adana'da bulunan başarılı oyuncu Yeninci'nin evde gördüğü tedavi sonuç vermedi. Kısa sürede durumu ağırlaşan Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı. Yoğun bakım haberi, başarılı oyuncunun hayranlarını korkuttu. Yeninci'nin diziye ilişkin süreci ise henüz bir açıklama yapılmadı.

SELİN YENİNCİ KİMDİR?

16 Ocak 1988 tarihinde doğan Selin Yeninci, Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur.

Lise yıllarında tiyatro bölümü başkanı olan Yeninci, İzmir Atatürk Lisesi'nden 2006 yılında mezun olmuştur. 2011'de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirmiştir.

Başarılı bir öğrencilik geçiren Selin, bölümünden mezun olur olmaz Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarla kariyerine başarılı bir giriş yapmıştır.

Selin Yeninci, şu an Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almaktadır.

SELİN YENİNCİ ROL ALDIĞI YAPIMLAR