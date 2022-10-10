Selin Yeninci sessizliğini bozdu! Sütyensiz tarzıyla dikkat çekti...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Saniye karakteri ile tanınan Selin Yeninci, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

16 Ocak 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Selin Yeninci, 2011 yılında oyunculuğa adım attı.

2011 yılından bu yana birçok projede yer alan Yeninci, Adana Film Festivali ve 53. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.

Güzelliği ve oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Selin Yeninci, asıl ününe ise Bir Zamanlar Çukurova'da yer alarak kavuştu.

Hilal Altınbilek, Kerem Alışık ve Murat Ünalmış gibi isimlerle birlikte yer alan Selin, bu dizide Saniye karakterine hayat verdi.

4 sezon boyunca yer aldığı diziden ayrıldıktan sonra Annenin Sırrıdır Çocuk projesinde oynayan Yeninci, başrollerden biriydi.

Selin Yeninci'nin bu dizisi uzun ömürlü olmadı. Ancak güzel isim, sosyal medyadan verdiği pozlarla gündemden düşmedi.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve birbirinden güzel pozlarını hayranlarının beğenisine sunan Yeninci, bu sayede gündeme gelmeye devam ediyor.

Son olarak Kurak Günler isimli sinema filminde Zeynep'e hayat veren oyuncu, Instagram'dan yaptığı son paylaşım ile olay oldu.

"Bu ne hava, bu ne güzellik?"

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle hafızalara kazınan Selin Yeninci Kurak Günler filmi Altın Portakal Film Festivali'ne katıldı.

Başarılı isim festivalde iddialı tarzıyla dikkat çekti. Saniye karakteriyle hayran kitlesini artıran Yeninci, beyaz ceketinin altına hiçbir şey giymedi.

Sütyensiz tarzıyla hayranlarından beğeni alan Selin Yeninci'ye beğeni yağdı. Ünlü oyuncu daha önce burun estetiği yaptırarak gündeme gelmişti.