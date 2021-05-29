Selvi Boylum Al Yazmalım filmi nerede çekildi? Selvi Boylum Al Yazmalım konusu ve oyuncuları..

Selvi Boylum Al Yazmalım filmi nerede çekildi? Selvi Boylum Al Yazmalım konusu ve oyuncuları..

Yeşilçam'ın kült filmlerinden olan Selvi Boylum Al Yazmalım, Show TV ekranlarında sevenleriyle tekrar buluştu. Peki seyirciye duygusal anlar yaşatan Selvi Boylum Al Yazmalım filmi nerede çekildi?

"Sevgi emektir" sözü ve özgün müziğiyle hafızalara kazınan Türk sinemasının efsane filmi Selvi Boylum Al Yazmalım, saat 16.15'te Show TV'de izleyicisiyle buluştu.

Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un 1970 yılında yayımlanan ''Kırmızı Eşarp'' adlı kitabından uyarlanan filmin, özgün müziği ise Cahit Berkay tarafından bestelenmiştir.

1978 Antalya Altın Portakal Film Şenliği'nde en iyi ikinci film ödülüne layık görülen film, 1 Kasım 1978 tarihinde vizyona girmiştir.

Peki, Selvi Boylum Al Yazmalım filmi nerede çekildi? İşte Selvi Boylum Al Yazmalım konusu ve oyuncuları..

SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM NEREDE ÇEKİLDİ?

Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, Osmaniye'de çekildi. Osmaniye, Selvi Boylum Al Yazmalım'ın çekildiği 1978 yılında Adana'ya bağlı bir ilçeydi.

SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM KONUSU

Birbirlerine körkütük aşık olan İlyas ve Asya'nın arasındaki muhteşem aşkın sonu felaketle sonuçlanır. İlyas, Asya'yı aldatmış ve böylece destansı aşk beklenmedik şekilde sona ermiştir.

Hayattaki en büyük tutkusu kamyonu 'Arkadaş' olan İlyas'ın geçimsiz tavırlarının üzerine bu ihanet de eklendiğinde Asya evini terk eder çünkü İlyas başka bir seçenek bırakmamıştır.

Tek oğlu Samet'le kimsesiz kalan çaresiz kadın, türlü zorluklar sonrasında Cemşit isimli bir adamla tanışır. İyilik timsali olan Cemşit, çaresiz kadın ve oğluna evinin kapılarını açar ve kendi ailesiymiş gibi yakın davranır.

Yıllarca bu şekilde yaşayan Cemşit ve Asya artık bir aile olmuştur ve Samet Cemşit'e 'baba' demektedir. Her şey böylesine yolunda giderken bir gün İlyas çıkagelir.

SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz'ın oturduğu Selvi Boylum Al Yazmalım filminin oyuncu kadrosunda Türkân Şoray, Kadir İnanır, Ahmet Mekin, Nurhan Nur, Cengiz Sezici, Elif İnci, İhsan Yüce yer alıyor.