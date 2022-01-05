Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet'i bakın kimmiş! O isim meğer...

Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet'i bakın kimmiş! O isim meğer...

Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın yer aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım dizisinde Samet karakterine hayat veren küçük oyuncu, yıllar sonra ortaya çıktı. Samet'in kız olduğunu öğrenenler, şoke oldu.

11 Kasım 1978 tarihinde yayınlanan ve Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ı buluşturan Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, günümüzde de izleniyor.

Efsane yapımlar arasına adını yazdıran Selvi Boylum Al Yazmalım, Asya ve İlyas'ın aşkını konu alıyordu.

Film; kocasının onu aldattığını gören Asya'nın evden kaçarak, yeni bir hayat başladığını anlatıyor.

Duysal ve aşkı en güzel haliyle yansıtan Selvi Boylum Al Yazmalım'da yer alan küçük oyuncu Samet, tatlılığıyla dikkati çekmişti.

Yıllar sonra yeniden gündem olan Samet karakterinin kim olduğunu duyanlar, şaşkınlığını gizleyemedi.

KÜÇÜK SAMET'İ DUYAN ŞOKE OLDU

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz, senaristliğini Ali Özgentürk'ün üstlendiği Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet'i, Deli Yürek dizisinde de karşımıza çıktı.

Tatlı ve sevimli oyuncu herkesin yakından tanıdığı Elif İnci'den başkası değil.

1973 yılında İstanbul'da doğan Elif İnci; Kara Para Aşk, Vizontele Tuuba, Deli Yürek ve Dudaktan Kalbe gibi yapımlarda rol aldı.Yeşilçam'ın usta oyuncularından Bilal İnci'nin kızı olan Elif İnci, şu sıralar ekranlarda yer almıyor.

ELİF İNCİ KİMDİR?

1878 yılında yer aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım dizisinde Samet karakterine hayat veren İnci, Muzaffer İzgü‘nün kendi hayatını anlattığı aynı adlı kitabından 1992 yılı yapımı “Zıkkımın Kökü” adlı sinema filminde oynadı.

Bu filmdeki rolü ile 1994 yılında 8. Adana Altın Koza Film Şenliğinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Adana’da Çukurova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda çalıştı. 2014 yılında “Kara Para Aşk” adlı dizide Melike Demir karakterine hayat verirken Engin Akyürek, Tuba Büyüküstün, Erkan Can, İlkin Tüfekçi, Öykü Karayel, Saygın Soysal, Bedia Ener ile birlikte rol aldı.

ÖDÜLLERİ

1994 – 8. Adana Altın Koza Film Şenliği, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Zıkkımın Kökü)

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2014 – Kara Para Aşk (Melike) (TV Dizisi)

2013 – Küçük Kıyamet (TV Dizisi)

2011 – Sakarya Fırat – 3. Sezon (TV Dizisi)

2009 – Kırık Kalpler – Ritmini Arayan… (Nisa) (TV Dizisi)

2009 – Hırçın Kız Kadife (Resime) (TV Filmi)

2009 – 2010 – Tek Türkiye (Nesime) (TV Dizisi)

2008 – Kardelen (Hande) (TV Dizisi)

2007 – 2008 – Dudaktan Kalbe (İnci) (TV Dizisi)

2006 – Yeşeren Düşler (Fatma ) (TV Dizisi)

2006 – Mavi Kuş (TV Filmi)

2004 – Kalp Gözü (TV Dizisi)

2003 – Vizontele Tuuba (Fazilet ) (Sinema Filmi)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)

2002 – Her Şey Aşk İçin (TV Dizisi)

1999 – Deli Yürek (Gülçin) (TV Dizisi)

1997 – Kır Çiçekleri (Emel)(TV Filmi)

1993 – Gelincik Tarlası (Sinema Filmi)

1992 – Zıkkımın Kökü (Raziye) (Sinema Filmi)

1977 – Selvi Boylum, Al Yazmalım (Samet) (Sinema Filmi)