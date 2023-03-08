Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı.. Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'ine hayat veren kadın oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı. İşte görenlerin şaşırdığı o isim..

Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Samet karakterine hayat veren oyuncunun kim olduğunu duyanlar kulaklarına inanamıyor.

Başrollerinde Kadir İnanır Türkan Şoray ve Ahmet Mekin'in yer aldığı filmde Samet karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğu yıllar sonra ortaya çıktı.

1977 yılında yayınlanan Selvi Boylum Al Yazmalım 7'den 70'e herkes tarafından bilinen bir yapım olarak tarihe adını yazdırmıştır.

Selvi Boylum Al Yazmalım filminde küçük erkek çocuğu Samet'i canlandıran kadın oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı.

Samet karakterine hayat veren oyuncunun Elif İnci olduğu ortaya çıktı. Elif İnci, Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Kadir İnanır ve Türkan Şoray ile başrolde yer aldı.

Elif İnci'nin aynı zamanda Yeşilçam'ın usta oyuncularından Bilal İnci'nin kızı olduğu ortaya çıktı.

Elif İnci Vizontele Tuuba, Deli Yürek, Dudaktan Kalbe ve Kara Para Aşk gibi dizilerde ro alarak ekran karşısına çıkmıştır.