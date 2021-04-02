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- Sema Aydemir kimdir? Sema Aydemir kaç yaşında, nereli? Sema Aydemir hakkında bilgiler..
Sema Aydemir kimdir? Sema Aydemir kaç yaşında, nereli? Sema Aydemir hakkında bilgiler..
- Haber Merkezi
- 02.04.2021 - 10:19
Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ın bugünkü konukları arasında Sema Aydemir de yer alıyor.
Survivor Ekstra programında yorumculuk yapan Sema Aydemir, 2018 yılında katıldığı Survivor yarışmasında yaşadıklarını Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında anlatacak.
Peki, eski milli atlet Sema Aydemir kimdir? Sema Aydemir kaç yaşında, nereli? İşte, Sema Aydemir'in hayatı hakkında bilgiler..
SEMA AYDEMİR KİMDİR?
17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da doğan eski kısa mesafe koşucusu Sema Aydemir, Apak Enkaspor atletlerindendir.
Survivor 2018 yarışmacısı Sema Aydemir, 400 metre engelli yarışlarıyla tanınmıştır. Geçmiş yıllarda heptatlon branşında da boy göstermiş ve Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etmiştir.
Sema Aydemir, 400 metre engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etmiştir. Survivor 2017 sezonuna damga vuran isimlerden biri olan Sema Aydemir, Survivor 2018 sezonunda da rakiplerini zorlamıştır.
2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşanmıştır. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunmaktadır.