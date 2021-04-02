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Sema Aydemir kimdir? Sema Aydemir kaç yaşında, nereli? Sema Aydemir hakkında bilgiler..

Sema Aydemir kimdir? Sema Aydemir kaç yaşında, nereli? Sema Aydemir hakkında bilgiler..

Eski kısa mesafe koşucusu Sema Aydemir, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. 2018'de katıldığı Survivor yarışması ile de tanınan 'Sema Aydemir kimdir?' merak ediliyor.