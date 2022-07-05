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    Sema Aydemir'in fotoğrafına Batuhan Karacakaya'dan şok yorum! 'Acun Ilıcalı görmesin'

    Survivor finali ardından Acun Ilıcalı ile arası açılan Batuhan Karacakaya durmak bilmiyor.İşte gündem olacak o son hareketi..
    • 05.07.2022 - 14:59
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    Sema Aydemir'in fotoğrafına Batuhan Karacakaya'dan şok yorum! 'Acun Ilıcalı görmesin'

    Survivor All Star 2022 finalinden sonra sular bir türlü durulmuyor.Batuhan Karacakaya'nın finale kalamadan elenmesi üzerine başlayan olaylar dinmedi. Batuhan ve ailesinin Nisa'nın şampiyon olmasına karşı verdiği tepkiler gündem olmuştu.

    Acun Ilıcalı'nın Batuhan'a SMS oylarını kamuoyuna açıklamasıyla cevap verdiği olay büyümeye devam ediyor.

    Sema Aydemir in fotoğrafına Batuhan Karacakaya dan şok yorum! Acun Ilıcalı görmesin #1

    Survivor ünlüler takımında yarışan Sema Aydemir paylaştığı bir fotoğraf ile adeta gündem yarattı.Sema Aydemir, Atakan ve Batuhan ile Survivor adasında çekindikleri bir fotoğrafı paylaşarak "Bu çok gaza gelip boyandığımız gün yenilmiş miydik biz ya. Çok da şey yapmayalım dedim ben size" ifadeleriyle paylaştı.

    Batuhan Karacakaya'nın fotoğrafa "Mesele yenmek yenilmek değilmiş zaten" yorumunda bulunması Acun Ilıcalı'ya bir göderme olarak algılandı.İşte o fotoğraf;

    Sema Aydemir in fotoğrafına Batuhan Karacakaya dan şok yorum! Acun Ilıcalı görmesin #2


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