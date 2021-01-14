Sema Öztürk kimdir? Doya Doya Moda Sema Öztürk kaç yaşında, nereli? Sema Öztürk dizi ve filmleri

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile beğeni kazanan oyuncu Sema Öztürk, 14 Ocak Doya Doya Moda programına konuk oldu. Peki Sema Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Doya Doya Moda programının bugünki konuğu Sema Öztürk kimdir merak konusu oldu.

Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez'in jüri üyeliklerini üstlendiği Doya Doya Moda'da haftanın final heyecanı yaklaşıyor.

İlk televizyon deneyimine Vj ve sunucu olarak başlayan Sema Öztürk oyunculuk deneyimini ise Kara Melek dizisi ile kazandı.

Ardından Ayrılsak da Beraberiz, Dadı, Karadayı, Kurtlar Vadisi gibi dizilerde yer aldı. Sema Öztürk kimdir? Sema Öztürk nereli, kaç yaşında?

DOYA DOYA MODA SEMA ÖZTÜRK KİMDİR?

Sema Öztürk, 23 Haziran 1977’de İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Kral Tv’de Vj’lik ve sunuculuk yaptı.

“Şaka Gibi” , “Ekopazar”, “Yabancı Gelin”, “Bugün ne giysem final programı sunuculuğu”, “Dokun Bana”, “Formula 1 sunumu”, “2oda1 salon” programlarının sunuculuğunu yaptı.

“Karadayı”, “Hacı”, “Melekler Adası”,”Karamelek”, “Ayrılsak da Beraberiz”, “Meryem” dizilerinin yanı sıra “Deli Dumrul” ve “Avrupalı” sinema filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı.

"Kurtlar Vadisi Pusu" dizisindeki Jülide Toros karakteriyle izleyicinin hafızasına kazanan Sema Öztürk son olarak "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde Damla karakterini canlandırdı.