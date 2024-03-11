Semicenk'in son hali sosyal medyayı salladı! Takipçileri tanıyamadı... 25 yaşındaki şarkıcı Semicenk yeni tarzıyla sosyal medyada dikkat çekti. Askere gideceği öğrenilen Semicenk'in sakalsız hali gündem oldu.

ensonhaber.com

Ünlü şarkıcı Semicenk'in son hali sosyal medyada gündeme oturdu.

Instagram hesabından spor yaptığı görüntüleri paylaşan Semicenk'in son halini görenler tanıyamadı.

Sakallarını kesen Semicenk'in o paylaşımı takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Semicenk'in o karelerine "İki saattir videoda Semicenk'i arıyorum" ve "Semicenk mi diye 10 kere baktım" şeklinde yorumlar yapıldı.

Semicenk takipçilerinden gelen yorumlar üzerine "Arkadaşlar kusura bakmayın asker ocağına sizin istediğiniz saç sakalla gidemiyoruz." diyerek askere gideceğini açıkladı.

İşte Semicenk'in son hali...