3 Bant Dünya Kupası'nda 7. şampiyonluğunu yaşayan Milli bilardocu Semih Saygıner, 1994'te Dünya Kupası'nı kazandıran kendine has vuruşun Güney Koreliler tarafından sahiplenmesine sitem etti.

Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda birinci olarak 7. kez şampiyon olan Milli bilardocu Semih Saygıner, Bloomberg HT'de Fatih Altaylı'nın da yer aldığı Bire Bir programına konuk oldu.

"KORELİLER BENİM ÖZEL VURUŞUMU SAHİPLENDİ"

1994'te Dünya Kupası'nı kazandıran kendine has vuruşun Güney Koreliler tarafından sahiplenmesine sitem eden Saygıner, şunları söyledi:

"Tribünde oturuyoruz, birisi benim vuruşumu yapıyor, bütün tribün 'maestro, senin vuruş' diye işaret ediyor.. Kore'de bir reklam gördüm, Koreli bir oyuncu, 1994'te benim bulduğum bir vuruşu yapıyor ve 'Korean style' diyor. Tilt oldum. Tamamen Turkish style. Bu topraklarda çıktı. Bununla ilgili bir proje yapıyorum. Bunların NFT'sini çıkaracağım. Bu vuruşlar buradan çıktı. Ben buldum ya."

Semih Saygıner: Koreliler benim vuruşumu sahiplendi - Video

"SAHİP ÇIKAMADIĞIMIZ DEĞERLERİMİZ ÇALINIYOR"

"Kötü niyetle yapmıyor tabii ama, bizim sahip çıkamadığımız diğer değerlerimiz gibi, çalıyorlar ya hani. Benim vuruşum olduğunu herkes biliyor zaten. Turkish style diye reklam yapacağım."

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