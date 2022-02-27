Semra kaynana ile az kavga etmedi! Gelinim Olur Musun Sinem'in son haline inanamayacaksınız...

Semra kaynana ile az kavga etmedi! Gelinim Olur Musun Sinem'in son haline inanamayacaksınız...

Gelinim Olur Musun yarışmasıyla tanınan Sinem Umaş, yeni imajıyla şaşırttı. Kerimcan Durmaz'ın konserinde görüntülenen Umaş'ın son haline, "Adeta bambaşka biri" yorumları yapıldı.

2004 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Olur Musun yarışması, o dönem reyting rekorları kırdı.

Semra kaynana ve Sinem Umaş arasında yaşananlar unutulmazlar arasına yerleşirken, Semra Yücel'in oğlu Ata yarışmadan sonra hayatını kaybetti.

Ebru Akel'in sunuculuğunda ekrana gelen ve yayınlandığı dönem dahil olmak üzere günümüzde de konuşulan yarışmanın gelini Sinem Umaş, son hali ile gündem oluyor.

Semra kaynana ile ettiği kavgalarla hafızalara kazınan Sinem Umaş, yeni tarzı ile görenlerin beğenisini kazanıyor.

Ancak yarışmadan sonra bir hayli değiştiği görülen Umaş'ı bazı hayranları tanımakta zorlanırken, bazıları ise buna rağmen değişmediğini savunuyor.

SİNEM UMAŞ'IN SON HALİ

'Gelinim Olur musun?' programı ile ünlenen Sinem Umaş, Kerimcan Durmaz'ın konserinde görüntülendi. İmaj değiştiren Sinem Umaş'ın son halini görenler, "Yok artık" demekten kendisini alamadı.

Bazı estetik işlemler yaptırdığı görülen Umaş, diyet yaparak zayıfladı ve bambaşka bir hale büründü.

Sinem Umaş'ın son halini gören ve sosyal medyadan takip edenler, "Gelinim Olur Musun zamanlarından eser kalmadı" şeklinde yorum yapıyor. Ünlü ismin geçen zamana rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmediği ise dikkati çeken bir diğer detay...