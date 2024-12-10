Sen Ağlama İstanbul dizi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte uyarlandığı yapım

Yağmur Dinç

Star TV’nin yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul, 10 Aralık 2024 itibarıyla izleyiciyle buluşuyor.

Başrollerinde Simay Barlas, İsmail Hacıoğlu ve Aytaç Şaşmaz’ın yer aldığı dizi, imkânsız bir aşk hikâyesini ve İstanbul’un büyüleyici atmosferinde geçen sürükleyici bir dramı konu alıyor.

İran tarihinin en çok izlenen dizilerinden Şehrazad’ın uyarlaması olan yapım, etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Sen Ağlama İstanbul, tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadın olan Şehrazat’ın hayatını konu alıyor.

İşte Sen Ağlama İstanbul dizi konusu ve oyuncu kadrosu...

SEN AĞLAMA İSTANBUL KONUSU

. Genç ve idealist bir tıp öğrencisi olan Şehrazat, sevdiği kişi Ferhat’la hayalini kurduğu mutlu gelecek planlarını gerçekleştirmenin eşiğindeyken büyük bir trajediyle yüzleşir.

Ferhat, işlemediği bir suç nedeniyle idam cezasına çarptırılır.

Sevdiği adamı darağacından kurtarmak için çare arayan Şehrazat, karanlık işlerle tanınan Büyükbey’den yardım ister. Ancak Büyükbey'in yardımları karşılıksız değildir.

OYUNCU KADROSU

Simay Barlas – Şehrazat

İsmail Hacıoğlu – Ferhat

Aytaç Şaşmaz – Kubat

Burcu Cavrar – Şirin

Tamer Levent – Büyükbey