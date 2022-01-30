Sen Anlat Karadeniz'in güzeller güzeli Nefes'iydi! İrem Helvacıoğlu'nun sır gibi sakladığı kardeşine bakın...

Sen Anlat Karadeniz'in güzeller güzeli Nefes'iydi! İrem Helvacıoğlu'nun sır gibi sakladığı kardeşine bakın...

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteri ile adını duyuran İrem Helvacıoğlu, kardeşi ile gündem oldu. Kardeşi Merve ile bir hayli benzedikleri görülen oyuncu, bolca beğeni aldı.

ATV ekranlarında yayınlanan ve Osman Sınav'ın hazırladığı Sen Anlat Karadeniz, herkesin beğenisini toplayan bir yapım oldu.

Bu dizide Ulaş Tuna Astepe ile başrolü paylaşan İrem Helvacıoğlu, kariyerinin zirvesine yerleşti.

Helvacıoğlu dizi bittikten sonra kısa bir süre setlere ara verdi ancak daha sonra yine ATV ekranlarına geri döndü.

Baş Belası adlı dizi ile el sıkışan ve bu defa Seçkin Özdemir ile kamera karşısına geçen oyuncu, umduğu başarıyı yakalayamadı.

Reytinglere direnen ve uzun süre final vermemek için çabalayan Baş Belası, ekran macerasını kısa sürede tamamladı.

Şimdilerde yeni bir proje içerisinde yer almayan güzel ve başarılı oyuncu, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Yeni yılda yeni sevgilisi ile olan karesini paylaşan ve günlerce konuşulan Helvacıoğlu, kardeşi Merve ile bir kez daha gündem oldu.

İrem Helvacıoğlu'nun kardeşi Merve Helvacıoğlu, güzelliği ile sosyal medya takipçilerinin beğenisini topladı.

İREM HELVACIOĞLU'NUN KARDEŞİ MERVE

İrem Helvacıoğlu'nun kardeşi Merve, güzelliği ile görenlerin ilgisini çekti. Tıpkı kardeşi gibi masmavi gözlere sahip olan Merve, altın gibi sarı saçları ile beğeni topladı.

Merve Helvacıoğlu, Instagram'da bol bol kardeşi İrem Helvacıoğlu ile fotoğraf paylaşıyor.

Bu paylaşımlar takipçilerden bolca beğeni ve yorum alıyor. "Allah ayırmasın" "Maşallah" "Ne tatlısınız" diyen hayranlar, iki ismin birbirine olan benzerliğine dikkati çekiyor.

Aile hayatını göz önünde tutmaktan hoşlanmayan İrem Helvacıoğlu, sosyal mecradan zaman zaman fotoğraf paylaşıyor.