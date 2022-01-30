Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i eski hali ile çelişkide bıraktı! 'Estetik var mı yok mu karar veremedik'

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i eski hali ile çelişkide bıraktı! 'Estetik var mı yok mu karar veremedik'

Sen Anlat Karadeniz ve Baş Belası gibi yapımlarda yer alan İrem Helvacıoğlu, eski hali ile şoke etti. Bazıları "Estetik var" dedi, bazıları ise değişim olmadığını savundu.

Sen Anlat Karadeniz dizisinde Ulaş Tuna Astepe ile birlikte yer alan İrem Helvacıoğlu, güzelliği ve oyunculuğu ile beğeni kazandı.

Güneş'in Kızları dizisinde adını duyduğumuz başarılı oyuncu, Sen Anlat Karadeniz ile kariyerinin zirvesine çıktı.

Oyuncunun o dönem rol arkadaşı olan Ulaş Tuna Astepe ile uyumu beğenilirken, diziden sonra ekranlara kısa bir mola verdi.

Ancak güzel ve genç yeteneğin ekranlara verdiği ara kısa sürdü ve yine ATV ekranlarında seyirci karşısına çıktı.

Baş Belası dizisinde Seçkin Özdemir ile yer alan İrem Helvacıoğlu, kısacık kestirdiği saçları ile gündem oldu.

Oyuncunun kendisine kattığı bu yenilik, bazı hayranları tarafından çok beğenildi ve güzelliğine güzellik kattığı söylendi.

Bu dizi ile yüzü gülmeyen ve kısa sürede projesi final veren İrem Helvacıoğlu, şimdilerde eski hali ile olay oldu.

İREM HELVACIOĞLU'NUN ESKİ HALİ

İrem Helvacıoğlu'nun ünlü olmadan önce birçok dizide figüranlık yaptığı ortaya çıktı. Helvacıoğlu'na ait olan o yıllardan görüntüler ise gündem oldu.

Kimileri o görüntülerin genç ve çocuk yaşta çektirildiğini ve İrem Helvacıoğlu'nun estetikli olmadığını söylerken bazı kullanıcılar ise ufak estetik dokunuşların olduğunu savundu.

Yaptığı iyiliklerle anılan ve sosyal medyayı bir hayli aktif kullanan irem Helvacıoğlu'nun ortaya çıkan karesi, hayranları tarafından beğenildi.

Ünlü ismin hayranları her halini çok sevdiklerini söylerken, "Ufak dokunuşları herkes yaptırıyor." dedi.

İŞTE İREM HELVACIOĞLU'NUN ESKİ HALİ