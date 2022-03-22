Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i minicik kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı yıktı! 'Kalelilerin gelini taş gibi'

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i minicik kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı yıktı! 'Kalelilerin gelini taş gibi'

Sen Anlat Karadeniz dizisinde hayat verdiği Nefes karakteri ile ününe ün katan İrem Helvacıoğlu'nun kırmızı elbiseli pozlarına beğeni yağdı. Minicik elbisesiyle nefes kesen oyuncu, göreni büyüledi.

İlk bölümü 24 Ocak 2018 tarihinde yayınlanan, yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Nehir Erdem, Ayşe Ferda Eryılmaz ve Erkan Birgören'in kaleme aldığı Sen Anlat Karadeniz, kadına şiddeti öne çıkardı.

3 sezondan oluşan dizi, 13 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan 64. bölümüyle final yaptı ancak o zaman kadar herkesi etkisi altına aldı.

Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu'nıun başrolünü paylaştığı bu proje, Karadeniz'in eşsiz doğasında çekildi.

İrem Helvacıoğlu bu dizide Nefes karakterine hayat vererek, ününe ün kattı ve oyunculuğu ile adeta parladı.

Güzelliği ile beğenilen genç isim, sayısız projede yer aldı ancak Sen Anlat Karadeniz en büyük çıkışı yapmasına neden oldu.

2 Şubat 1990'da Almanya'da doğan ve oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde alan Helvacıoğlu, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi ile karşımıza çıkmıştı.

Güzel ismin tanınması Güneşin Kızları sayesinde olurken, sosyal medyada ise güçlü bir kitleye ulaştı.

Aktif olarak sosyal medya kullanan İrem Helvacıoğlu, paylaştığı kırmızı elbiseli kareleriyle görenlerin aklını başından aldı.

İREM HELVACIOĞLU ŞOV YAPTI

Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Baş Belası dizisinde yer alan oyuncu İrem Helvacıoğlu, Annenin Sırrıdır Çocuk projesiyle geri dönmeye hazırlanıyor.

Güzelliği ile beğeni toplayan ve ekranlara dönmek için sabırsızlanan Helvacıoğlu, sosyal medyadan özel bir çekim için çektirdiği pozları yayınlandı.

Kırmızı ve minicik elbisesiyle adeta şov yapan Helvacıoğlu'na hayranlarından binlerce yorum geldi.

İŞTE NEFES KESEN KARELER