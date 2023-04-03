Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i aradığını buldu! Sevgilisi fiziğiyle sosyal medyayı salladı: "Nefes'i sollar" Sen Anlat Karadeniz dizisinde Tahir'e hayat veren bu sayede tanınmaya başlayan Ulaş Tuna Astepe, uzun zamandır Cansu Baydar ile beraber. Özel hayatını basından uzak tutan Astepe'nin sevgilisi Baydar, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.

5 Mayıs 1988 yılında İzmit'e dünyaya gelen Ulaş Tuna Astepe, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yapan Astepe, akabinde ise tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başladı.

Karadayı dizisinde Orhan karakteribe hayat veren başarılı isim, Analar ve Anneler dizisinde Mustafa, Rüya adlı dizide de Alaz'ı canlandırdı.

Ulaş Tuna Astepe'nin asıl tanınması ve adını duyurması ise Sen Anlat Karadeniz dizisi sayesinde oldu.

Bu dizide Tahir Kaleli'ye hayat veren Ulaş Tuna Astepe, kariyerinin en zirve yıllarını yaşadı.

Akabinde Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda yer alan Astepe, sosyal medyasını aktif olarak kullanan bir isim değil.

Astepe, özel hayatını da basından uzak tutmayı tercih ediyor. Ancak sevgilisinin güzelliği gündem oldu.

Ulaş Tuna'nın sevgilisi büyüledi

Sen Anlat Karadeniz dizisi, kadına şiddet konusunu ele aldı. Karadeniz'in eşsiz doğasında çekilen dizide, Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu başrol olarak yer aldı.

İkilinin uyumu oldukça beğenilirken, Ulaş Tuna Astepe ise Tahir karakteriyle gönüllerde taht kurdu.

Yakışıklı isim diziden sonra da hayranlaru tarafından göz hapsine alınmaya devam ediyor.

Şimdilerde sevgilisi ile gündem olan Astepe, sosyal medyaya damga vurdu. Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi Cansu Baydar, sinema yazarlığı yapıyor. Astepe ile uzun bir ilişkisi olan Baydar, göz önünde olmayan bir isim.