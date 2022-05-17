'Sen başka bir boyutsun' Milli voleybolcu Hande Baladın havuzdan paylaştı, sosyal medya yıkıldı!

'Sen başka bir boyutsun' Milli voleybolcu Hande Baladın havuzdan paylaştı, sosyal medya yıkıldı!

Filenin Sultanı Hande Baladın sosyal medyadaki son pozuyla görenleri mest etti. Kariyeri kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Hande Baladın'a takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Milli voleybolcu Hande Baladın, başarılı kariyerinin yanı sıra sosyal medyada da adından söz ettiriyor.

1997 yılında Kütahya'da dünyaya gelen Hande Baladın, spor kariyerine küçük yaşlarda başladı.

Henüz 23 yaşındaki milli oyuncu, voleybol hayatına orta oyuncu olarak yola çıktı, ardından Eczacıbaşı'nın yıldızı haline geldi.

Tokyo Olimpiyatları'nda başarısını ortaya koyan ve takımın gözdelerinden olan Hande Baladın, Instagram paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

Hande Baladın'dan havuz kareleri

700 binden fazla takipçisi bulunan oyuncu, güzelliği ile görenleri büyülüyor.

Voleybol kariyeri ile gurur kaynağı olan Hande Baladın, son paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı.

Tatilden karelerini paylaşan voleybolcu, havuzun içinde poz verdi.

Hande Baladın'ın havuz paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Takipçileri, "En güzel manzara, "Aşk kadın", "Sen başka bir boyutsun", "Hem güzel hem başarılı" yorumlarını yazdı.