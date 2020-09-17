Sen Çal Kapımı 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 11. bölümde neler olacak?

Sen Çal Kapımı 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 11. bölümde neler olacak?

Sen Çal Kapımı 11. yeni bölüm ne zaman çıkacak diye merak eden izleyiciler, 'Sen Çal Kapımı 11. bölüm çıktı mı?' araştırması yapıyor. Peki, Sen Çal Kapımı 11. yeni bölüm çıktı mı? Yeni bölüm ne zaman?

İzleyicilerini ekrana kilitleyen Sen Çal Kapımı dizisi 10. bölümü ile seyirci karşısına çıktı.

Son bölümü olan 10. bölüm ile ekrana çıkan 'Sen Çal Kapımı dizisinin 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusunun cevabı merak konusu oldu.

SEN ÇAL KAPIMI İZLEYİCİSİ 11. BÖLÜMÜ BEKLİYOR

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı 10. bölümü ile ekranlara geldi. Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelmesi ile başlayan hikayede Serkan ve Eda arasında sular durulmuyor. İzleyiciler heyecanla yeni bölümün fragmanını bekliyor.

SEN ÇAL KAPIMI 11. BÖLÜM FRAGMANI

Peki Sen Çal Kapımı 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sen Çal Kapımı 10. son bölüm izleme ekranı...

FOX ekranlarında her çarşamba akşamı yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Sen Çal Kapımı 10. son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 11. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Sen Çal Kapımı 11. bölüm fragmanı VİDEO

SEN ÇAL KAPIMI 10. BÖLÜMDE NE OLDU?

Selin ve Ferit’in evlenme kararı Serkan ve Eda’yı altüst ediyor. Ferit, holding işlerine de karışmaya başladı. Serkan, Ferit’i bir an önce saf dışı bırakmaya çalışıyor.

Eda “Biz de evlenmeye karar verdik” yalanını uydurunca, dörtlü sık sık birlikte vakit geçirmeye başlıyor. Ayfer ve Aydan tarafında ise evlilik haberiyle çeşitli sinir krizleri geçiriliyor.

Serkan’ın asıl derdi Eda’nın hayatından çıkmaması. Ama Eda’nın onu sevmediğinden emin. Eda ise Serkan’ın Selin evlendiği için üzüldüğünü sanıyor. Bu arada Ferit, holdinge bütün dengeleri bozacak bir ortak getiriyor.

SEN ÇAL KAPIMI 10. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN