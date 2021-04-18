Sen Çal Kapımı 2. sezon ne zaman başlıyor? Sen Çal Kapımı 2. sezon tarihi..

Sen Çal Kapımı 2. sezon ne zaman başlıyor? Sen Çal Kapımı 2. sezon tarihi..

FOX TV'de yayımlanan Sen Çal Kapımı dizisi, dün akşam sezon finali bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin hayranları gözlerini yeni sezon tarihine çevirdi. Peki, Sen Çal Kapımı 2. sezon ne zaman?

FOX TV ekranlarının ilgiyle izlenen, başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yer aldığı romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı, dün akşam sezon finali bölümüyle ekranlarda yerini aldı.

Hastalığını sır gibi saklayan Serkan'ın durumunun ne olduğu merak edilirken gözler 2. sezon tarihine çevrildi.

Dizinin sıkı takipçileri, 'Sen Çal Kapımı 2. sezon ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, Sen Çal Kapımı 2. sezon tarihi ne zaman açıklandı mı? İşte detaylar...

SEN ÇAL KAPIMI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Eda ve Serkan yaşadıkları tehlikeye rağmen dilek kutusunda şanslarını denemeye devam ederler.

Serkan hastalığından bahsetmeden hayatın tadını çıkartmak isterken kimse ondaki bu değişikliğe bir anlam verememektedir.

Serkan ve Eda sarı karavanlarında farklı bir yaşam tarzı deneyimlerler. Serkan’ın bu beklenmedik kararları Eda’nın da aklını karıştırmaktadır. Hayallerindeki karavanda sevdiği adamla hayatı dolu dolu yaşarken onları bekleyen tehlikenin farkında değildir. Başlarına gelen son olay Serkan’ın sırrının ortaya çıkmasına neden olacak mıdır?

SEN ÇAL KAPIMI YENİ SEZON NE ZAMAN?

17 Nisan Cumartesi akşamı yayımlanan 39. bölümle ilk sezon finalini yapan Sen Çal Kapımı dizisinin yayıncısı Fox TV, #YenidenBulaşacağız etiketiyle yeni sezonun müjdesini verdi. Dizinin yeni sezonuna Eylül ayında başlaması bekleniyor.

İzleyiciler, özellikle Serkan'ın sağlık durumu ile ilgili yaşanan gelişmeleri merak ediyor.