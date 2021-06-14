Sen Çal Kapımı 41. bölüm 2. fragmanı: Eda Serkan'a Kiraz'ı söyleyecek mi?

Sen Çal Kapımı dizisinin 41. bölüm 2. fragmanı yayımlandı. Fragmanda Eda'nın Serkan'a Kiraz'ı söyleyip söylememe konusunda ikilem yaşadığı görüldü. Peki Eda Serkan'a Kiraz'ı söyleyecek mi?

Hande Erçel ile Kerem Bürsin ikilisini buluşturan Sen Çal Kapımı dizisinin ikinci sezonu geçtiğimiz hafta başladı.

Dizinin merakla beklenen 41. yeni bölüm 2. fragmanı da yayımlandı. Yayımlanan fragmanda, Eda Serkan'a gerçeği nasıl söyleyeceğini düşünürken Kiraz Serkan'a "Senin çocuğun var mı?" diye soruyor.

Öte yandan Eda Serkan'a ona söyleyemediği bir pişmanlığı olduğunu söylüyor ve Serkan gerçeği öğrenmek istiyor.

Peki Eda Serkan'a Kiraz'ı söyleyecek mi? İşte Sen Çal Kapımı 41. bölüm 2. fragmanı...

Sen Çal Kapımı 41. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

EDA SERKAN'A KİRAZ'I SÖYLEYECEK Mİ?

Başrollerinde Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisi, yeni sezonunda da büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Eda ile Serkan arasında neler olacağı merakla beklenirken dizinin yayımlanan yeni bölüm fragmanında, Eda Serkan'a ona söyleyemediği bir pişmanlığı olduğunu itiraf ediyor. Öte yandan Serkan'ın annesi Kiraz'ın babasının Serkan olabileceği ihtimalini değerlendirmeye başlıyor.

Eda, Serkan’a bir kızı olduğunu söyleyecek mi? Serkan her ne kadar babalık için hazır olmasa da Kiraz'ın kendi kızı olduğunu öğrenince neler yaşanacağı büyük bir merakla bekleniyor.

Eda'nın Serkan'a Kiraz'ın onun kızı olduğunu söyleyip söylemeyeceği 16 Haziran Çarşamba akşamı yayımlanacak 41. yeni bölümü ile birlikte netlik kazanacak.