Sen Çal Kapımı 44. bölüm fragmanı: Serkan Kiraz'ın hayatına dahil oluyor

Sen Çal Kapımı 44. bölüm fragmanı: Serkan Kiraz'ın hayatına dahil oluyor

Sen Çal Kapımı dizisi, 43. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Merakla beklenen Sen Çal Kapımı'nın 44. yeni bölüm fragmanı da yayımlandı. İşte Sen Çal Kapımı 44. bölüm fragmanı..

Başrollerinde Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan ve Anıl İlter'in yer aldığı FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, dün akşam yayımlanan 43. bölüm ile reytinglere 3. sıradan giriş yaptı.

İlgiyle takip edilen dizinn 44. yeni bölüm fragmanı da görücüye çıktı. Fragmanda Eda, Serkan'ın Kiraz'ın hayatına dahil olacağını söylüyor.

Baba olmaya hazır olmadığını söyleyen Serkan'ın, kızı Kiraz'la vakit geçirmeye başladığı anların ekranlara getirildiği fragman, izleyicileri bir hayli heyecanlandırdı.

Peki Sen Çal Kapımı 43. bölümde neler oldu? İşte Sen Çal Kapımı 44. bölüm fragmanı...

Sen Çal Kapımı 44. Bölüm Fragmanı İZLE

SEN ÇAL KAPIMI 43. BÖLÜMDE NELER OLDU?

FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı'nın 43. son bölümünde Serkan, Kiraz’ın kendi kızı olduğunu öğrenmiştir ama ona babalık yapmaya hazır olmadığını düşünmektedir.

Serkan'ın bu kararı Eda'nın büyük bir hayal kırıklığı ve öfke yaşamasına neden olur. Bu arada Kiraz, tam doğum gününde ortadan kaybolur. Herkes Kiraz'ı bulmak için seferber olsa da Kiraz'dan hiçbir iz yoktur. Eda Kiraz'ın başına bir şey geldiğinden korkmaktadır. Kiraz gerçekten nerededir?