Sen Çal Kapımı 47. bölüm 2. fragmanı: Serkan babasının kim olduğunu öğreniyor!

Sen Çal Kapımı 47. bölüm 2. fragmanı: Serkan babasının kim olduğunu öğreniyor!

FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı'nın merakla beklenen 47. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Aydan'ın söyledikleri, yeni bölüm fragmanına damga vurdu. İşte Sen Çal Kapımı 47. bölüm 2. fragmanı..

Başrollerinde Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan ve Anıl İlter'in yer aldığı FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, yeni sezonuyla da izleyiciyi ekran başına toplamayı başarıyor.

İlgiyle takip edilen dizinin 47. bölüm 2. fragmanı da görücüye çıktı. Fragmanda Aydan'ın, Serkan ile Kemal'e söyledikleri izleyicileri bir hayli heyecanlandırdı.

Aydan'ın konuşması sırasında, Serkan ve Kemal'in aynı anda gözlükleri çıkarıp masaya bırakması Aydan'ı gülümsetti.

Kemal'le karşılaştığı gece hamile kaldığını itiraf eden Aydan, 9 ay sonra Serkan'ın doğduğunu söyledi.

Duydukları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen Kemal ile Serkan ise derin bir nefes almakla yetindi. İşte Sen Çal Kapımı 47. bölüm 2. fragmanı...

Sen Çal Kapımı 47. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

SEN ÇAL KAPIMI 46. BÖLÜM ÖZETİ

Eda ile Serkan, Kiraz'ı iyi bir okula gönderebilmek için uyumlu ve mutlu bir çift portresi çizmek zorunda kalır. Karşılarındaki büyük rakip ise Engin ve Pırıl'dan başkası değildir.

Oyunla başlayan bu büyük mücadelenin sonunda kazanan elbette aşk olur. Serkan ve Eda aralarındaki tüm sınırları kaldırır…