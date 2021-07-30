Sen Çal Kapımı 47. bölüm fragmanı: Eda ile Serkan evleniyor mu?

Sen Çal Kapımı 47. bölüm fragmanı: Eda ile Serkan evleniyor mu?

Sen Çal Kapımı'nın merakla beklenen 47. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Serkan'ın Eda'ya evlenme teklifi etmek istediğini söylemesi fragmana damga vurdu. İşte Sen Çal Kapımı 47. bölüm fragmanı..

Başrollerinde Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan ve Anıl İlter'in yer aldığı FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, 2. sezonuyla da ilgi görmeye devam ediyor.

Sevilen dizinin 47. yeni bölüm fragmanı da izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan fragmanda, Melo ile konuşan Serkan'ın Eda'ya evlenme teklifi etmek istediğini söylemesi hem yakın çevresini hem de izleyicileri bir hayli heyecanlandırdı.

Durumu öğrenen diğer arkadaşlarından ise farklı tepkiler geldi. Ofise giren Eda ortamda bir tuhaflık olduğunu fark etti.

Sürprizin hazırlanmaya başlandığının görüldüğü fragmanın sonunda ise Serkan Eda'nın önünde diz çöküyor. Peki Eda ile Serkan evleniyor mu? İşte Sen Çal Kapımı 47. bölüm fragmanı...

Sen Çal Kapımı 47. Bölüm Fragmanı İZLE

SEN ÇAL KAPIMI 46. BÖLÜM ÖZETİ

Eda ile Serkan, Kiraz'ı iyi bir okula gönderebilmek için uyumlu ve mutlu bir çift portresi çizmek zorunda kalır. Karşılarındaki büyük rakip ise Engin ve Pırıl'dan başkası değildir.

Oyunla başlayan bu büyük mücadelenin sonunda kazanan elbette aşk olur. Serkan ve Eda aralarındaki tüm sınırları kaldırır…