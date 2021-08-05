Sen Çal Kapımı 48. bölüm fragmanı: Eda ile Serkan evleniyor!

Sen Çal Kapımı 48. bölüm fragmanı: Eda ile Serkan evleniyor!

FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, dün akşam 47. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin merakla beklenen 48. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Sen Çal Kapımı 48. bölüm fragmanı..

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'i buluşturan FOX TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı, 4 Ağustos Çarşamba akşamı 47. bölümüyle ekrana geldi.

İlgiyle takip edilen dizinin 11 Ağustos'ta ekrana gelecek olan 48. yeni bölüm ilk fragmanı da görücüye çıktı.

Final yapmaya hazırlanan Sen Çal Kapımı dizisinin 48. yeni bölüm fragmanına, Serkan Bolat ve Eda Yıldız'ın düğünü damga vuruyor. Ancak evlendikten sonra Eda'nın harcama kısıtlaması getirmesi Serkan'ı rahatsız ediyor.

İşte Sen Çal Kapımı 48. bölüm fragmanı...

Sen Çal Kapımı 48. Bölüm Fragmanı İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sen Çal Kapımı'nın 47. bölümünde, Serkan Eda'ya evlenme teklifi etmeye karar verir. Ancak şirkette ve ailede herkesin öğrenmesiyle işler karışır.

Serkan bir taraftan evlilik hazırlığı yaparken bir taraftan da Eda'dan gizlemeye çalışır ve yanlış anlaşılmalar birbirini kovalar.

Bu arada babasının Kemal olduğunu öğrenen Serkan, çok sinirlenir ve Kemal'le görüşmeyi reddeder ama Kiraz'ın onları bir araya getirmek için gizli planları vardır.