Sen Çal Kapımı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 8. bölümde neler olacak?

Sen Çal Kapımı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 8. bölümde neler olacak?

Sen Çal Kapımı 8. yeni bölüm ne zaman çıkacak diye merak eden izleyiciler, 'Sen Çal Kapımı 8. bölüm çıktı mı?' araştırması yapıyor. Peki, Sen Çal Kapımı 8. yeni bölüm çıktı mı? Yeni bölüm ne zaman?

İzleyicilerini ekrana kilitleyen Sen Çal Kapımı dizisi 7. bölümü ile seyirci karşısına çıktı.

Son bölümü olan 7. bölüm ile ekrana çıkan 'Sen Çal Kapımı dizisinin 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusunun cevabı merak konusu oldu.

SEN ÇAL KAPIMI İZLEYİCİSİ 8. BÖLÜMÜ BEKLİYOR

Dizinin son bölümünde; Serkan, Eda’ya ilk kez içini açarak çok özel bir sırrını paylaştı. Eda, paylaştıkları anın büyüsüne kapılmış halde eve döndüğünde Ayfer, Eda’nın mutlulukla parlayan gözlerini fark etti.

SEN ÇAL KAPIMI 8. BÖLÜM FRAGMANI

Peki Sen Çal Kapımı 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sen Çal Kapımı 7. son bölüm izleme ekranı...

Fox ekranlarında her çarşamba akşamı yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Sen Çal Kapımı bu akşam 7. son bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Sen Çal Kapımı son bölümünde; Eda, Serkan'ın büyüsüne kapılmaktan çok korkuyor… Ama Serkan'dan uzak durmak o kadar zor ki. Ertesi gün Serkan'ın doğum günü… Ama tabii ki Serkan Bolat doğum günü kutlamaktan nefret ediyor.

İşte Sen Çal Kapımı dizisinin son bölümünü izlemek isteyenler için, son bölüm linki...

SEN ÇAL KAPIMI 7. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SEN ÇAL KAPIMI 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SEN ÇAL KAPIMI 7. BÖLÜMDE NE OLDU?

Serkan, Eda'ya ilk kez içini açtı, çok özel bir sırrını paylaştı onunla… Eda, paylaştıkları anın büyüsüne kapılmış eve döndüğünde Ayfer, Eda'nın mutlulukla parlayan gözlerini fark eder hemen. Eda gerçekten aşık mıdır yoksa?

Eda, Serkan'ın büyüsüne kapılmaktan çok korkuyor… Ama Serkan'dan uzak durmak o kadar zor ki. Ertesi gün Serkan'ın doğum günü… Ama tabii ki Serkan Bolat doğum günü kutlamaktan nefret ediyor.

Üstelik söylentiye göre doğum günlerini Selin'le geçiriyormuş. Bu sene de öyle olacak. Üstelik bir de Selin’e Serkan adına elleriyle çiçek hazırlamak zorunda kalıyor Eda, hem de notu da kendisi yazarak. Selin’in de kafası karışmaya başlıyor. Peki bu durum Serkan ve Eda'yı nasıl etkileyecek?