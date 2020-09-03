Sen Çal Kapımı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 9. bölümde neler olacak?

Sen Çal Kapımı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 9. bölümde neler olacak?

Sen Çal Kapımı 8. yeni bölüm ne zaman çıkacak diye merak eden izleyiciler, 'Sen Çal Kapımı 8. bölüm çıktı mı?' araştırması yapıyor. Peki, Sen Çal Kapımı 8. yeni bölüm çıktı mı? Yeni bölüm ne zaman?

İzleyicilerini ekrana kilitleyen Sen Çal Kapımı dizisi 8. bölümü ile seyirci karşısına çıktı.

Son bölümü olan 8. bölüm ile ekrana çıkan 'Sen Çal Kapımı dizisinin 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusunun cevabı merak konusu oldu.

SEN ÇAL KAPIMI İZLEYİCİSİ 9. BÖLÜMÜ BEKLİYOR

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı 8. bölümü ile ekranlara geldi. Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelmesi ile başlayan hikayede Serkan ve Eda arasında sular durulmuyor. İzleyiciler heyecanla yeni bölümün fragmanını bekliyor.

SEN ÇAL KAPIMI 9. BÖLÜM FRAGMANI

Peki Sen Çal Kapımı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sen Çal Kapımı 8. son bölüm izleme ekranı...

FOX ekranlarında her çarşamba akşamı yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Sen Çal Kapımı 8. son bölümüyle izleyici karşısına çıktı ancak dizinin 9. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SEN ÇAL KAPIMI 8. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SEN ÇAL KAPIMI 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı dizisinin 9. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SEN ÇAL KAPIMI 8. BÖLÜMDE NE OLDU?

Serkan, çalınan tasarım konusunda Eda’yı suçladı, Eda “Bir daha yüzümü göremezsin” dedi. Şimdi Eda’sızlığa nasıl alışacak bakalım. Eda, Serkan’a suçsuzluğunu ispatlayacak, çok gururuna dokundu çünkü. Serkan ise gururundan Eda’ya “geri gel” diyemiyor.

Ferit, Serkan’la Eda’nın ayrılık haberine kendine engel olamadan sevinen Selin’e çok içerliyor. Ferit için de tehlike çanları çalıyor.

Bu sırada Serkanlar’ın tasarımın patenti ile ilgili olan acil bir sorunu ancak Eda olursa çözebilecekleri ortaya çıkıyor…