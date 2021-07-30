Sen Çal Kapımı dizisinde ayrılık var! Hayranları çok üzülecek

Sen Çal Kapımı dizisinde ayrılık var! Hayranları çok üzülecek

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinden beklenmedik bir ayrılık haberi geldi. Diziye 2. sezonda katılan Ayşe Akın, büyük final öncesi ekibe veda ediyor.

FOX TV ekranlarının ilgiyle izlenen yapımlarından biri olan ve Hande Erçel ile Kerem Bürsin'i buluşturan Sen Çal Kapımı dizisi, 52. bölümde ekrana veda edecek.

2. sezonuyla da büyük ilgi gören ve sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer almayı başaran Sen Çal Kapımı dizisinde büyük final öncesi beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

AYŞE AKIN EKİBE VEDA EDİYOR

Yurt dışı satışları çok iyi giden Sen Çal Kapımı dizisinin kadrosuna bu yaz katılan Ayşe Akın'ın büyük final öncesi ekibe veda edeceği öğrenildi.

Dizide otel müdürü Deniz karakterine hayat veren Ayşe Akın, bu sezon çekilen 9. bölümle birlikte ekibe veda edecek.

AYŞE AKIN KİMDİR?

24 Ocak 1992 tarihinde Belçika'da dünyaya gelen Ayşe Akın, aslen Afyonludur.

Çok küçük yaşlardan itibaren kamera karşısına geçen Akın, 2010 yılında bir güzellik yarışmasına katılmış ve Brüksel Güzeli seçilmiştir.

Sadece Belçika'da değil Türkiye'de de kendisinden bahsettiren Ayşe Akın oyunculuk kariyerinin yanı sıra şarkıcılık da yapmıştır.

Tankurt Manas ve Cem Belevi gibi isimlerle düet yapan oyuncu, ''İnsanlık Suçu'' ve ''Erkenci Kuş'' gibi sevilen dizilerde boy göstermiştir.