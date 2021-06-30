Sen Çal Kapımı dizisinde otel müdürü Deniz kimdir? Ayşe Akın hakkında bilgiler...

Sezon finalinin ardından yeniden seyirciyle buluşan Sen Çal Kapımı dizisine yeni isimler dahil olurken, otel müdürü olarak katılan Ayşe Akın'ın kim olduğu merak konusu oldu.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrolü paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi, yeni sezonuyla kısa bir süre önce başladı.

Erçel ve Bürsin'in uyumu ve gerçek hayatta yaşadıkları aşk diziye reyting kazandırırken, yeni sezona özel yeni oyuncular kadroya dahil oldu.

Yeni katılan oyunculardan birisi ise Ayşe Akın oldu. Otel sahibi Deniz’i canlandıran Akın'ın kim olduğu, kariyeri ve başarıları dizinin takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı.

Sen Çal Kapımı Deniz kimdir? Ayşe Akın kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte soruların cevapları..

SEN ÇAL KAPIMI DENİZ (AYŞE AKIN) KİMDİR?

Sen Çal Kapımı dizisinin Deniz'i Ayşe Akın, 1992 yılında Belçika'da dünyaya gelirken, 2010 yılında Belçika’da katıldığı güzellik yarışmasını kazanmış ve Brüksel Güzeli olmuştur.

4 dil bilen Akın, yurt dışında adını Ayshe olarak kullanmaktadır. Craft Atölyesi’nde oyunculuk ve diksiyon eğitimi almasının yanında, Türkiye'de ilk kez Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol aldı. Ayşe Akın, Cem Belevi ile birlikte ‘Kim Ne Derse Desin’ şarkısında düet yaptı. Düet bir dönemin en fazla dinlenen şarkısı oldu. Ayşe Akın hem oyunculuğa hem de şarkı söylemeye devam etmektedir.

Rol aldığı yapımlar ise şu şekilde;