Sen Çal Kapımı dizisine RTÜK’ten ceza

Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in başrollerini paylaştığı dizideki jakuzi sahnesini müstehcen bulan RTÜK, cezayı kesti.

Sen Çal Kapımı dizisinin küvet sahnesi FOX TV'nin başını yaktı.

Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in paylaştığı dizide masaj, jakuzi ve duş sahnelerine izleyiciler tepki gösterdi.

PARA CEZASI ALDI

RTÜK de gelen şikayetleri dikkate aldı ve müstehcen sahneleri affetmedi.

Kurum, diziye "Türk aile yapısına aykırı olduğu" gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

Sen Çal Kapımı dizisinin milyonlarca takipçisi olan yıldızları Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in samimi sahneleri, ayrıca sosyal medyada da oldukça konuşuldu.

O sahnelerin yayınlandığı gün Twitter’da binlerce yorum yapıldı.