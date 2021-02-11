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    Sen Çal Kapımı dizisine RTÜK’ten ceza

    Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in başrollerini paylaştığı dizideki jakuzi sahnesini müstehcen bulan RTÜK, cezayı kesti.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2021 - 11:30
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 11:42
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    Sen Çal Kapımı dizisine RTÜK’ten ceza

    Sen Çal Kapımı dizisinin küvet sahnesi FOX TV'nin başını yaktı.

    Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in paylaştığı dizide masaj, jakuzi ve duş sahnelerine izleyiciler tepki gösterdi.

    PARA CEZASI ALDI

    RTÜK de gelen şikayetleri dikkate aldı ve müstehcen sahneleri affetmedi.

    Kurum, diziye "Türk aile yapısına aykırı olduğu" gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

    SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

    Sen Çal Kapımı dizisinin milyonlarca takipçisi olan yıldızları Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in samimi sahneleri, ayrıca sosyal medyada da oldukça konuşuldu.

    O sahnelerin yayınlandığı gün Twitter’da binlerce yorum yapıldı.

    Sen Çal Kapımı dizisine RTÜK’ten ceza #1

    Sen Çal Kapımı dizisine RTÜK’ten ceza #2

    Sen Çal Kapımı dizisine RTÜK’ten ceza #3

    Sen Çal Kapımı dizisine RTÜK’ten ceza #4

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