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    • Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen ismi hayatını kaybetti! Hande Erçel duyurdu... İşte kahreden ölüm haberi

    Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen ismi hayatını kaybetti! Hande Erçel duyurdu... İşte kahreden ölüm haberi

    FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncusu hayatını kaybetti. Hande Erçel'in sosyal medya hesabından duyurduğu ölüm haberi, dizinin sıkı takipçilerini kahretti. İşte ölen isim...
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2021 - 12:03
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 12:06
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    Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen ismi hayatını kaybetti! Hande Erçel duyurdu... İşte kahreden ölüm haberi

    FOX TV ekranlarının ilgiyle izlenen yapımlarından biri olan ve Kerem Bürsin ile Hande Erçel'i buluşturan Sen Çal Kapımı dizisi, ikinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

    Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Sen Çal Kapımı dizisi, her bölümüyle sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer almayı başarıyor.

    Her çarşamba akşamı FOX izleyicisiyle buluşan diziden kahreden bir ölüm haberi geldi. Ölüm haberini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Hande Erçel, büyük bir üzüntü yaşadı.

    Hayatını kaybeden isim, hem dizi ekibini hem de izleyicileri kahretti. İşte hayatını kaybeden o isim...

    SEN ÇAL KAPIMI'NIN SEVİLEN İSMİ HAYATINI KAYBETTİ

    52. bölümüyle final yapmaya hazırlanan Sen Çal Kapımı dizisinde, büyük final öncesi kötü haber geldi. Yaşanan bu ani ayrılık, tüm set ekibini ve oyuncuları üzüntüye boğdu.

    Ölüm haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Hande Erçel'in yanı sıra dizideki partneri Kerem Bürsin de kahroldu. Dizidie ayrılmaz ikili olarak rol alan Kerem Bürsin, en yakın arkadaşını kaybetti.

    Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen ismi hayatını kaybetti! Hande Erçel duyurdu... İşte kahreden ölüm haberi #1

    SİRİUS HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

    Dizide, Kerem Bürsin'in hayat verdiği karakter Serkan Bolat'a ait olan ve her şeyden çok sevdiği rottweiler cinsi köpeği Sirius, hayatını kaybetti.

    Gerçek adı Küba olan köpeğin sahibi, acı haberi sosyal medyadan paylaştı. Hande Erçel de kendi hesabından kalp emojisi koyarak köpeğin bir fotoğrafını paylaştı.

    Küba’nın ölüm nedeni henüz bilinmezken sahibi, asillere yakışır bir şekilde öldüğünü söyledi.

    En son 44. bölümde izleyici karşısına çıkan Sirius’un ölüm haberi, herkesi çok üzdü.

    Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen ismi hayatını kaybetti! Hande Erçel duyurdu... İşte kahreden ölüm haberi #2

    Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen ismi hayatını kaybetti! Hande Erçel duyurdu... İşte kahreden ölüm haberi #3

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