Sen Çal Kapımı Eda ve Serkan'ın kızı Mayo Başol kimdir?

Sen Çal Kapımı Eda ve Serkan'ın kızı Mayo Başol kimdir?

Bir süre önce sezon finali yaparak ara veren Sen Çal Kapımı dizisinin ikinci sezon çekimleri başladı. Yeni sezonda dizide Eda ve Serkan’ın kızları da dizide yer alacak.

Sezon finali yaptıktan sonra bir süre ekranlara ara veren ve yeniden dönmeye hazırlanan Sen Çal Kapımı dizisine yeni karakterler katılıyor.

Sen Çal Kapımı dizisinin yeni sezonunda 5 yıllık bir zaman atlaması yaşanacak. Serkan ve Eda çiftinin evlenmesi diziye damga vururken Eda ve Serkan'ın yeni sezonda zor günler bekliyor olacak.

Dizinin yeni sezonunda ilgi çeken isimlerinden biri de Eda'nın kızı rolünü üstlenecek olan Maya Başol oldu.

Maya Başol izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki sen çal kapımı Eda'nın kızı kim oynuyor? Sen Çal Kapımı Maya Başol kimdir kaç yaşında? İşte Maya Başol hakkında bilgiler...

SEN ÇAL KAPIMI MAYA BAŞOL KİMDİR?

2016’dan beri model olarak çocuk markalarının reklamlarında oynayan Maya Başol 2015 doğumlu. Annesi Asya Başol sosyal medyada fenomenidir. Annesinin sosyal medya hesabında tatlılığı ile ünlenen Maya Başol bir çok firmanın reklamlarında yer almış ve çocuk modelliğini üstlenmiştir.

Daha önce hiç bir dizi de yer almayan 6 yaşında ki Maya Başol ilk oyunculuk deneyimini Sen Çal Kapımı dizisi ile yaşayacak. Maya Başol Sen Çal Kapımı dizisinde başrol çifti olan Serkan ve Eda’nın kızlarına hayat verecek.