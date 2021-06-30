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- Sen Çal Kapımı Eda'nın asistanı Kerem kimdir? Sina Özer hakkında bilgiler...
Sen Çal Kapımı Eda'nın asistanı Kerem kimdir? Sina Özer hakkında bilgiler...
- Haber Merkezi
- 30.06.2021 - 17:51
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in başrollerinde yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterinin asistanı Kerem rolüyle ekranlara gelen Sina Özer merak edilen isimler arasında..
4N1K;İlk Aşk ve 4N1K;Yeni Başlangıçlar dizilerinde oynayan Sina Özer, sosyal medyada paylaştığı videolar ile adını duyurdu.
Çarşamba akşamları yeni bölümüyle ekranlara gelen dizinin seyircileri Sen Çal Kapımı Kerem kimdir? Sina Özer kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? sorularını araştırıyor.
SEN ÇAL KAPIMI KEREM (SİNA ÖZER) KİMDİR
25 yaşındaki Sina Özer, 24 Ağustos 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.
Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü’nde tamamlayan ve oyunculuk üzerine eğitimler alan Sina Özer, özellikle Nejat Uygur ile çektiği videolarla dikkatleri üzerine çekmiştir.
2014 senesinde ise Gurbette Aşk adlı dizide ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.
Ardından da 4N1K sinema filminde rol alan oyuncu Sina Özer, FOX TV ekranlarında yayınlanan söz konusu dizide Gökhan karakterine hayat vermiştir.
Son olarak ise Fox TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Eda'nın asistanı Kerem'i oynamaktadır.