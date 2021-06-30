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Sen Çal Kapımı Eda'nın asistanı Kerem kimdir? Sina Özer hakkında bilgiler...

Sen Çal Kapımı Eda'nın asistanı Kerem kimdir? Sina Özer hakkında bilgiler...

Yeni kadrosuyla ikinci sezona devam eden Sen Çal Kapımı dizisinde Eda'nın asistanı Kerem rolü dikkat çekiyor. Yeni oyuncu Kerem'i Sosyal medyanın tanınan yüzlerinden olan Sina Özer, canlandırıyor.