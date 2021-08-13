Sen Çal Kapımı final mi yapıyor, ne zaman? Eda ve Serkan'ın hikayesi sona eriyor...

Sen Çal Kapımı final mi yapıyor, ne zaman? Eda ve Serkan'ın hikayesi sona eriyor...

FOX TV'nin sevilen romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı'nın çekimleri sona erdi. Bunun üzerine fenomen dizinin ne zaman final yapacağı merak konusu oldu. Peki Sen Çal Kapımı ne zaman final yapıyor?

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'i buluşturan FOX TV ekranlarının fenomen dizisi Sen Çal Kapımı, bu sezonun en sevilen yapımları arasında yer alıyor.

2. sezonuyla da büyük ilgi gören ve sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer almayı başaran Sen Çal Kapımı, final yaparak ekrana veda etmeye hazırlanıyor.

Romantik komedi türündeki dizinin çekimleri de sona erdi. Bunun üzerine dizinin hayranları, Sen Çal Kapımı final mi yapıyor, ne zaman?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki Sen Çal Kapımı final mi yapıyor, ne zaman? Sen Çal Kapımı kaçıncı bölümle birlikte veda edecek? İşte detaylar...

SEN ÇAL KAPIMI NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu FOX TV'nin sevilen romantik komedi türündeki Sen Çal Kapımı dizisi, final yaparak ekrana veda etmeye hazırlanıyor.

Başrollerini; Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter ve Elçin Afacan'ın paylaştığı dizinin çekimleri de sona erdi.

FOX'un 52. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanan dizisi Sen Çal Kapımı'nın oyuncuları son set gününde bir araya geldi.

HANDE ERÇEL VE KEREM BÜRSİN'DEN VEDA PAYLAŞIMI

Hande Erçel ve Kerem Bürsin de son set gününde çekilen kareyi Instagram hesaplarından paylaştı.

52'NCİ BÖLÜMÜYLE SONA ERECEK

Sen Çal Kapımı, 52. ve final bölümüyle 8 Eylül Çarşamba akşamı ekran macerasına son verecek.