Sen Çal Kapımı finalinden sürpriz görüntüler: Eda doğuruyor

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi, final yapmaya hazırlanıyor. Son bölümden paylaşılan Hande Erçel'in görüntüleri, izleyicilerini şaşırttı.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i birbirine aşık eden dizi Sen Çal Kapımı, 52. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Serkan ve Eda'nın macerası sona ererken neler yaşanacak izleyicilerin merak konusuyken final bölümünden ortaya çıkan kareler şok etkisi yarattı.

Eda karakterini canlandıran oyuncunun hamile görüntüsü, oldukça büyük gözüken göbeği herkesin dikkatini çekti.

Sen Çal Kapımı 52. Bölüm 2. Fragmanı (FİNAL) VİDEO

SEN ÇAL KAPIMI FİNAL BÖLÜMÜ

Final bölümünde Eda ve Serkan baş başa zaman geçirmek için dağ evine giderler ve yolda kalırlar. Ormanda Eda’nın doğum sancıları başlar.

Eda, doğumu Serkan’ın yaptırmasını ister, Serkan ise onu hastaneye yetiştirmekte kararlıdır. Bu arada herkes farklı nedenlerle hastanede bir araya gelir, bir tek Eda ve Serkan yoktur.