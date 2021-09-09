Sen Çal Kapımı rekor kırdı, o efsane diziyi geride bıraktı!

Sen Çal Kapımı rekor kırdı, o efsane diziyi geride bıraktı!

Dün final bölümü ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisi, Twitter'da en fazla konuşulan dizi unvanını aldı. Dizinin hayranları sosyal medyadan final bölümüne özel, binlerce paylaşım yaptı.

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisi, 2. sezonu ile final verdi.

Dün yayınlanan final bölümü izleyicileri ekrana kilitlerken, sosyal medya üzerinden de binlerce paylaşım yapıldı.

Hande ve Kerem'in uyumunu beğenen, dizinin final olmasını isteyemeyenler ve final için üzülenler, Twitter üzerinden rekor kırdı.

Dizinin son bölümü heyecanlı ve güzel anlara sahne olurken, Hande Erçel ise Instagram hesabının hikaye bölümünden set ifşalarını paylaştı.

GAME OF THRONES'U GERİDE BIRAKAN FİNAL

Final bölümüyle ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisi için Twitter'da "sonkezsençalkapımı" etiketi açıldı.

Hayranlar ise bu etiketi kullanarak, kısa sürede milyonlarca paylaşım yaptı.

Başrol oyuncularının kullandığı etiket üzerinden, 9 milyon tweet atılırken, Sen Çal Kapımı 'dünyada en çok konuşulan ve tweet atılan dizi' unvanının sahibi oldu.

Sen Çal Kapımı için açılan etiket, 7,8 milyon paylaşım yapılan Game of Thrones dizisini geri planda bıraktı.