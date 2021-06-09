Sen Çal Kapımı Serkan'ın yeğeni Pina kimdir? Doğa Özüm'ün biyografisi

Doğa Özüm, bir süre önce sezon finali yaparak ekranlara ara veren Sen Çal Kapımı dizisinde Serkan'ın yeğeni Pina karakterine can verecek. Peki Sen Çal Kapımı'n Pina'sı Doğa Özüm kimdir?

Başrollerinde Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisi, bu akşam yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor.

Genç oyuncu Doğa Özüm, sevilen dizinin ekibine Kerem Bürsin'in hayat verdiği Serkan'ın yeğeni Pina karakteri ile dahil oluyor.

Sen Çal Kapımı dizisinin hayranları, Doğa Özüm'ün hayatı hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor. Doğa Özüm kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorularına yanıt aranıyor.

Peki Sen Çal Kapımı Serkan'ın yeğeni Pina kimdir? İşte Doğa Özüm'ün biyografisi...

DOĞA ÖZÜM KİMDİR?

1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Doğa Özüm, ilk koyunculuk deneyimini Mucize Doktor dizisinde gerçekleştirmiştir. Son olarak Fox TV'de yayımlanan ''Öğretmen'' dizisinde intihar eden Rüya Örnek rolünü canlandırmıştır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR