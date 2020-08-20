Sen Çal Kapımı yaz akşamlarının vazgeçilmez dizisi oldu

Fox tv ekranlarında izleyiciyle buluşan Sen Çal Kapımı yormayan senaryosu ve eğlenceli karakterleriyle yaz akşamları için vazgeçilmez oldu. Dizide Kerem Bürsin, Hande Erçel ve Anıl İlter öne çıkıyor.

Fox Tv dizi izleyicileri için en iyi seçeneklerden biri olmayı sürdürüyor. Fox Tv drama ekibi her yıl olduğu gibi bu sene de bomba gibi yapımlarla pandemi sonrasında karşımıza çıktı. Bu dizilerden en eğlencelisi ise Sen Çal Kapımı isimli yapım oldu.

SEN ÇAL KAPIMI HERKESİN KAPISINI ÇALDI



MF Yapım tarafından yapımı üstlenilen Sen Çal Kapımı isimli dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez oturuyor. Senaryo ekibinin başında ise Ayşe Üner Kutlu yer alıyor. Dizinin yapımcısı ise Asena Bülbüloğlu. Aytekin Ataş sevilen dizinin müziklerine imzasını atan isim. Romantik komedi türündeki dizi tam anlamıyla bir yaz dizisi. Dizi yayınlandığı ilk bölümden itibren büyük-küçük tüm izleyicilerin gönlünü çalmış durumda.

SEN ÇAL KAPIMI REYTİNGLERDE ZİRVEDE

Sen Çal Kapımı yayınlandığı ilk bölümden itibaren reyting listelerini alt üst eden bir yapım oldu. Şu ana kadar 6 bölümü yayınlanan dizinin geçici bir yaz dizisi olmanın çok ötesinde kış yayın döneminin en çok izlenen yapımlarından biri olması bekleniyor.

SEN ÇAL KAPIMI TAM KÜNYESİ

KANAL: FOX TV

YAYIN GÜNÜ: ÇARŞAMBA

YAYIN SAATİ: 20.00

TÜR: ROMANTİK KOMEDİ

YAPIM ŞİRKETİ: MF Yapım

YAPIMCI: ASENA BÜLBÜLOĞLU

GENEL KOORDİNATÖR: NEVİN AYAZ

YÖNETMEN: ALTAN DÖNMEZ

SENARYO: AYŞE ÜNER KUTLU

UYGULAYICI YAPIMCI: ZEYNEP BİLGİÇ

MÜZİSYEN: AYTEKİN ATAŞ

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: İLKER ERDOĞAN&ÖZGÜR DEMİR

SANAT YÖNETMENİ: SERKAN ÖZER

STYLING (STİL DANIŞMANI) : NESRİN AYAZ

HANDE ERÇEL STYLING (STİL DANIŞMANI): NİLAY KOÇAK MERAL

KOSTÜM SORUMLUSU: VENHAR KÖMÜR

OYUNCULAR: HANDE ERÇEL, KEREM BÜRSİN, ANIL İLTER, NESLİHAN YELDAN, BİGE ÖNAL, EVRİM DOĞAN, İSMAİL EGE ŞAŞMAZ, MELİSA DÖNGEL, ÇAĞRI ÇITANAK, ELÇİN AFACAN, SİTARE AKBAŞ, BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU, ALİCAN AYTEKİN, SARP BOZKURT, DORUKHAN KENGER, AHMET MARK SOMERS, İLKYAZ ARSLAN

SEN ÇAL KAPIMI BÖLÜM ÖZETLERİ

Sevilen dizilerden biri haline gelen Sen Çal Kapımı dizisinde şu ana kadar 6 bölüm yayınlandı. Her bölüm sonunda son bölümün özetini ve diziyle ilgili son gelişmeleri bu habere ekliyor olacağız. Dolayısıyla bizi takipte kalın.

Sen Çal Kapımı 1. Bölüm Fragmanı iZLE

SEN ÇAL KAPIMI 1. BÖLÜM ÖZETİ

Üniversitede bölüm birincisiyken son seneyi yurtdışında okumak üzere burs kazanmış olan Eda Yıldız son anda bursu kesilincebüyük bir şok yaşar. Eda üniversiteden atılır, lise mezunu olarak kalır. Eda uzunca bir müddet, bursunu kesen Serkan Bolat’a ulaşmaya çalışır ama nafile görüşemez. Serkan Bolat'a giden tüm yollar kale duvarları gibi kapalı hale gelmiştir. Eda bunun üzerine halasının yanında çiçekçilik yapmaya başlar. Yine de işin peşini bırakmayan Eda bir gün Serkan Bolat’ın konuşma yapacağı yeri öğrenince yüzleşmek için karşısına çıkar. Ve yaşanan bir dizi olay sonucunda birbirlerine kelepçeli olarak bir gün geçirmek zorunda kalırlar. Eda’nın fevriliği, birbirlerine duydukları nefret ve aralarındaki karşı konulmaz çekim onları uzun süre oynamak zorunda kalacakları bir oyuna sürükler.

Sen Çal Kapımı 2. Bölüm Fragmanı iZLE

SEN ÇAL KAPIMI 2. BÖLÜM ÖZETİ

Eda'nın bir öpücüğünün nelere mal olabileceği hususunda eminiz ki her hangi bir fikri yoktu ta ki o zamana kadar. Serkan Bolat, uluslararası öneme sahip bir yatırımı hakkında basın toplantısı yaparken Eda dudaklarına yapışınca toplantı dağılmıştı çünkü. Şimdi Serkan’ın kurtarması gereken bir prestiji; Eda'nın da yaptığı hatayı düzeltmek zorunluluğu var. Çözüm basit: 2 ay boyunca nişanlı taklidi yapmak zorundalar. Bu şekilde hem Serkan’ın prestiji kurtarılacak ve hem de Eda’nın üniversite son sınıf ödemesi yapılacak. Geriye tek ama büyük bir sorunkalıyor: Birbirlerine bir anda aşık olduklarına aile ve arkadaşlarını ikna etmek.

Sen Çal Kapımı 3. Bölüm Fragmanı iZLE

SEN ÇAL KAPIMI 3. BÖLÜM ÖZETİ

Serkan Bolat ve Eda Yıldız nişanlanıyor haberleri cemiyet dünyasına bir bomba gibi düşüyor; herkes Eda’nın peşinde ve onu konuşuyor. Eda nasıl biri, ne iş yapar, nereden mezun? Daha mütevazı bir dünyadan gelmiş olan Eda bu gösterişli, yalan dünyanın içinde tek başına kalıyor. Serkan’ın ise tek düşündüğü iş, çünkü Kaan Karadağ yine bir hin hesap peşinde. Herkes Eda’nın üzerine gelirken Serkan, Bolat’lığından taviz verip Eda’nın yanında olabilecek mi acaba? Yoksa Serkan Bolat gibi olup yaşadıklarının bir oyun olduğunu söyleyip Eda’nın kalbini mi kıracak?

Sen Çal Kapımı 4. Bölüm Fragmanı iZLE

SEN ÇAL KAPIMI 4. BÖLÜM ÖZETİ

Sen Çal Kapımı 4. bölümü de bomba gibi bir bölümle geliyor. Eda, üst üste aldığı haberlerle strese girer ve Serkan’ın kollarında uyuyuverir. Üstelik bu sefer ciddi bir derdi var, Selin’le Ferit ev ziyaretine gelmek istiyorlar. Ancak ne acıdır ki beraber yaşanan bir ev yok ortada. Hazırlık şart; vakit çok az, yapılması gereken çok, Serkan Bolat’ınsa tüm düşündüğü iş, iş ve ne kadar farklı yine iş..

Eda’nın arkadaşları ise Serkan’ın, eski aşkı Selin’le ilişki yaşadığına çok eminler. Neticede el ele göz göze yakaladılar onları. Eda evi hazırlamaya çalışırken bir taraftan da onları her şeyin yolunda olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Eda, bütün gün misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için elinden geleni yaptıktan sonra hiç beklenmedik yerden gelen haberse artık sabrını taşırıyor. Ve işler çığırından çıkıyor. Hadi bakalım keyifli bir 4.bölüm sizleri bekliyor.

Sen Çal Kapımı 5. Bölüm Fragmanı iZLE

SEN ÇAL KAPIMI 5. BÖLÜM ÖZETİ

Oldukça mühim bir anlaşmaya imza atmak için Antalya’ya giden ekibi büyük bir sürpriz beklemektedir. Yatırımcıların her ikisinin de imzasının alınması gerekmektedir ama boşanmak üzere olduklarından bir araya gelmek istemezler. Onları buluşturma görevi Serkan ve Eda’ya düşer. Antalya’da birlikte geçirdikleri büyülü anlarda, Eda ve Serkan hiç ummadıkları kadar yakınlaşırlar. Bu arada Kaan Karadağ’ın yaratacağı yeni bir kriz Eda için de bir test olacaktır. Serkan’ı kurtarmak için göze aldığı risk, ona olan duygularını fark etmesine de neden olacaktır. Serkan ise Eda’nın cazibesine giderek daha çok kapılmaktadır.

Sen Çal Kapımı 6. Bölüm Fragmanı iZLE

SEN ÇAL KAPIMI 6. BÖLÜM ÖZETİ

Bu oldukça heyecanlı bölümde Serkan, Eda’yı paparazzilerden kurtarır. Hem de her şey, bir kenara iterek. Çünkü o gecede alacağı ödül, Selin’le konuşması ve aylardır üzerinde çalıştığı sözleşme gibi şeyler vardı. Hiç umursamadan hepsini elinin tersiyle iten Serkan bkalım istediğine ulaşabilecek mi?

Eda, ilişkilerinin bambaşka bir boyut kazandığını düşünüyor artık. Ama gerçekten öyle mi? Ertesi gün Serkan Bolat ortadan yok oluyor, kimse nerede olduğunu bilmiyor. Ve sıkı durun: Selin hariç! Eda çıldırıyor bunu öğrenince. Selin ise aşırı mutlu.

Eda, işteki tecrübesizliği nedeniyle olmayacak biri işi çok da önemli bir müşteriye hiç ama hiç yetişmeyecek bir zamanda, sıkı durun 1 günde teslim edeceği sözünü verir. Ekip Eda ve Serkan tarafında ikiye bölünür. Eda bir taraftan Serkan’ın nereye kaybolduğunu öğrenmeye çalışırken bir taraftan da müşterinin işini yetiştirmeye çalışır. Serkan ile Eda arasındaki gerginlik birlikte sabahladıkları bir gecede son bulacaktır.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin canlı yayını - Sen Çal Kapımı iZLE

SEN ÇAL KAPIMI SOSYAL MEDYA CANLI

Kerem Bürsin ve Hande Erçel bir sosyal medya yayını ile izleyenlerine merhaba dediler. İkilinin heyecanları gözlerinden okunurken her zamanki gibi yine sempatik tavırlarıyla dikkat çekiyorlardı.





