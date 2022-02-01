Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Evlilik Hakkında Her Şey'e geliyor! Diziye yeni bir renk katacak

Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Evlilik Hakkında Her Şey'e geliyor! Diziye yeni bir renk katacak

Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Ayfer karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Evrim Doğan, Fox TV'nin sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey'in kadrosuna dahil oldu.

Senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un kaleme aldığı Fox TV'nin sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey, reytinglerdeki başarısını artırmaya devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, başrollerinde Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır, Tülin Ece, Gökçe Eyüboğlu, Sarp Akkaya ve Yiğit Kirazcı'nın yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin her bölümü ilgiyle izleniyor.

Bir evliliğin tüm aşamalarını dört kadın kahramanın üzerinden ekranlara taşıyan MF Yapım imzalı dizinin oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim katılmaya hazırlanıyor.

EVRİM DOĞAN EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY'E GELİYOR

Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde Ayfer karakteriyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Evrim Doğan, Evlilik Hakkında Her Şey'in kadrosuna dahil oldu.

Evrim Doğan, Instagram hesabından dizideki rol arkadaşı Erdal Küçükkömürcü ile çekildiği karesini takipçileriyle paylaştı.

Doğan, paylaşımına, ''Ustamla karşılıklı oynuyoruz. Ne keyif ne büyük gurur...'' notunu düştü.

Öte yandan güzel oyuncunun diziye konuk olarak mı katıldığı yoksa kalıcı mı olacağı henüz bilinmiyor.