Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Kerem Bürsin'den yıllar sonra gelen itiraf! Zamanında yerden yere vurulmuş...

Şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Serkan Bolat karakterine hayat veren ünlü oyuncu Kerem Bürsin, kariyerinin başında onu pes ettirmeye çalışanları asla unutmadığını itiraf etti.

''Güneşi Beklerken'' adlı diziyle büyük bir çıkış yakalayan ve Hande Erçel ile mutlu bir birliktelik sürdüren 34 yaşındaki başarılı oyuncu Kerem Bürsin, yaşamıyla ilgili yaptığı açıklamalarıyla hayranlarını şaşırttı.

Şimdilerde ''Sen Çal Kapımı'' dizisinde Serkan Bolat, ''Aynen Aynen'' dizisinde Deniz karakterleriyle izleyici karşısına çıkan Kerem Bürsin, bugünlere gelirken yaşadığı zorlukları anlattı.

Babasının mesleği nedeniyle uzun süre ABD'de yaşayan ve kendisini oraya ait hissetyiğini söyleyen Bürsin, hayali olan oyunculuk için sinema sektörünün kalbi Hollywood'u zorladı.

PEK ÇOK İŞTE YARI ZAMANLI ÇALIŞTI

Birkaç filmde de rol almayı başardı ancak oyunculuk konusunda ABD'de tutunamayacağını anlayıp Türkiye’ye gelmeye karar verdi.

Şu anda ünü yurt dışına yayılan ve kendi yapım şirketi olan bir başrol oyuncusu olsa da işler onun için her zaman yolunda gitmedi.

Yaşadığı zorlu dönemlerden bahseden Bürsin, ABD'de oyunculuk yapmasına rağmen şoförlük, antrenörlük, garsonluk gibi pek çok yarı zamanlı işlerde çalışmak zorunda kaldı.

TÜRKÇESİ BOZUK OLDUĞU İÇİN ELEŞTRİLDİ

Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayata sahip olduğunu söyleyen Kerem Bürsin, Teksas'ta büyüdüğü için İngilizce konuşmaya alıştı. Sadece anne ve babasıyla Türkçe konuşmak, Türkçe öğrenmesi için yeterli olmadı.

Türkiye'ye ilk geldiği dönemde, bozuk Türkçesi nedeniyle büyük zorluk çekti, eleştiri yağmuruna tutuldu.

2014 yılında yayınlanan ve yayınlandığı dönemin en sevilen yapımlarından biri olan ''Güneşi Beklerken'' dizisi ile bir anda çıkış yakaladı ancak herkes onun hem oyunculuğunu hem de Türkçe konuşamamasını sorguladı.

Bu görünümün canlandırdığı karaktere uyup uymamasından çok Türkçesinin düzgün olmaması tartışıldı. Bürsin'in sektörde de bu durumdan çok çektiği ortaya çıktı.

GÜNEŞİ BEKLERKEN PİYANGO DEĞİLDİ

Ünlü oyuncu, ABD'de aldığı ret yanıtlarından sonra Türkiye'de de çeşitli zorluklar yaşadığını itiraf etti. Böylece Güneşi Beklerken dizisinin zannedildiği gibi bir anda ayağına gelen bir fırsat olmadığı anlaşıldı.

Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği son röportajda, bu konuya da değinen Kerem Bürsin, Türkiye'ye geldiği dönemde seçmelere katılırken yaşadığı kötü bir anıyı şu sözlerle anlattı:

''Bir cümle kurdum, içlerinden biri 'Sen bu Türkçenle burada hiçbir şey yapamazsın' dedi. Oysa 'Bu rolü yapamazsın' dese anlardım. O yorum garipti. Siyah beyaz sinemadan başlayıp daha ses yokken insanlar film izliyor ve duyguyu alıyordu. Oyunculuk benim için duygu paylaşımı.''





''KİN TUTMA GİBİ BİR YANIM YOK''

Zamanla Türkiye’nin en popüler ismi haline gelen Kerem Bürsin, yıllar sonra aynı kişiyle karşılaştığını söyledi.

Bürsin, ''Özür diledi. Benim kin tutma gibi bir yanım yok. Zaten oyuncu olacağıma inanıyordum.'' diyerek kendine inanmanın önemini vurguladı.